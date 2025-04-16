Çarşamba günü, ons altın fiyatı 3.287 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerini kaydetti. Aynı gün, gram altın ise yüzde 1,63 oranında bir yükselişle 4.020 TL'den işlem görerek, rekor bir artış yaşadı.

Altının bu değer kazancı, özellikle zayıflayan dolar, artan ticaret gerilimleri ve küresel ekonomik büyümeye yönelik endişelerin etkisiyle güvenli liman taleplerinin arttığı bir dönemde yaşanıyor. Analistler, ticaret savaşları ve diğer ekonomik belirsizliklerin, altın fiyatlarındaki yükselişi tetikleyen ana faktörler olduğunu belirtiyor.

TİCARET SAVAŞLARININ ALTIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, altın fiyatlarındaki artışın en büyük sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da yaptığı açıklamada, ticaret savaşlarının boyutlarını daha da genişleteceğini duyurdu. Trump, diğer ülkelerle yapılan ticaret anlaşmalarında yeni gümrük tarifelerinin devreye gireceğini belirtirken, özellikle Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini artırmayı hedefledi. Bu bağlamda, Çin’den ithalatın gümrük vergisi oranının yüzde 34’e çıkarılacağı öngörüldü.

Çin, ABD'nin bu yeni tarifelerine karşılık olarak aynı oranda bir artış yapacağını duyurdu ve tarifelere karşı koyma noktasında geri adım atmayacağını açıkladı. Bu durum, ticaret savaşlarının tırmanmasına ve küresel ekonomideki belirsizliğin derinleşmesine neden oldu. Yatırımcılar, bu gelişmelerin ardından, ekonomik krizlerden ve belirsizliklerden korunmak için altına yönelmeye başladı.

TRUMP’IN TARİFE ARTIŞI VE ÇİN’İN TEPKİSİ

ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik tarifeleri artırma kararını açıklarken, ülkeler arası gerginliği de tırmandırdı. 4 Mart tarihinde Çin’e uygulanan tarifeleri yüzde 20 oranında artıran Trump, 2 Nisan’da ise bu oranı yüzde 34’e çıkaracağını belirtmişti. Çin, ABD’nin bu hamlesine misilleme olarak, aynı oranlarda gümrük vergisi artırımı yapacağını duyurdu.

Trump, Çin’in ABD tarifelerine karşı gösterdiği karşılıklı tarifeleri geri çekmemesi durumunda, Çin’e yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını ifade etti. Bu hamle, ticaret savaşlarının daha da sertleşmesine yol açarken, küresel piyasalarda belirsizlik artmaya devam etti. Trump, bu artışların ardından, Çin ile müzakerelere tekrar başlamayı teklif etti. "Çin ile ne olacağını göreceğiz. Onlarla anlaşma yapabilmeyi çok isteriz" şeklindeki ifadeleri, ticaret savaşlarının geleceğine dair belirsizliği daha da pekiştirdi.

ÇİN’DEN SERT TEPKİLER VE ABD’NİN YÜKSELEN TARİFELERİ

Çin hükümeti, ABD’nin tarifeleriyle ilgili son gelişmeleri sert bir dille eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD’nin tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurma çabalarına karşı çıktıklarını belirtti. Lin, "Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" diyerek, ülkesinin egemenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye yönelik her türlü girişime karşı duracaklarını vurguladı.

Çarşamba günü, ABD, Çin'e uyguladığı karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 34’ten yüzde 84’e çıkaracağını duyurdu. Ancak Trump, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasına onay verdi. Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın açıklamalarının ardından, bu oranların yalnızca karşılıklı tarifelerle sınırlı olduğunu ve yüzde 20’lik fentanil tarifeleri dahil edildiğinde toplam tarifelerin yüzde 145’e kadar çıkabileceğini belirtti.

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN GÜVENLİ LİMAN

Altın fiyatları, ticaret savaşlarının etkisiyle yatırımcılar için güvenli liman olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Özellikle küresel ekonomik belirsizlikler, düşük faiz oranları ve zayıflayan dolar, altına olan talebi artırmış durumda. Analistler, ticaret savaşlarının daha da tırmanmasının, altın fiyatlarının daha da yükselmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Yatırımcılar, uzun vadeli güvenli liman olarak altına yönelmeye devam ederken, diğer piyasa araçlarında belirsizlikler sürüyor. Gram altının 4.020 TL'yi geçmesi ve ons altının 3.287 dolara ulaşması, bu süreçte altına olan talebin artarak devam edeceğini gösteriyor. Uzmanlar, ticaret savaşlarının daha da derinleşmesi durumunda, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yeni rekorlar kırabileceğini öngörüyor.

ALTIN PİYASASINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ticaret savaşlarının ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın, yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Bugün, ons altın 3.287 dolar seviyesine ulaşırken, gram altın 4.020 TL'den işlem görerek, son yılların en yüksek seviyesine tırmandı. Ticaret savaşlarının derinleşmesi ve küresel belirsizliklerin sürmesiyle birlikte, altın fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor.