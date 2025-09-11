Müdürlük, sel, yangın, deprem ve çığ gibi afetlere karşı hazırlık amacıyla binlerce kişiye eğitim vererek toplumsal bilinçlendirmeyi artırdı.

Karakoç, 2025 yılında sadece afet farkındalık eğitimleriyle bin 972 kişiye ulaşıldığını ifade etti. Deprem anı ve tahliye tatbikatlarının bu eğitimleri tamamlayıcı şekilde uygulandığını belirten Karakoç, “Yangın farkındalık eğitimlerinden 199 kişi yararlanırken, enkazda arama ve kurtarma temel eğitimi 36 kişiye verildi. Ağustos ayına kadar toplamda 4 bin 179 kişiye çeşitli alanlarda eğitim verildi” dedi.

Karakoç, ülke genelinde meydana gelen yangınlara dikkat çekerek, Yozgat’ta da özellikle temmuz ve ağustos aylarında anız yangınlarının ve kısmi orman yangınlarının görüldüğünü aktardı.

Karakoç, 8 Nisan 2024’te Tokat merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremde Yozgat’ın bazı ilçe ve köylerinin de etkilendiğini hatırlattı. Sel afetlerinde ise riskli bölgelerde gerekli çalışmalar yapılmadığında ciddi kayıplar yaşandığını vurguladı.

Tatbikatlar Kurumlara Taşındı

Yozgat’ta kamu kurumlarından okullara kadar birçok yerde yangın ve tahliye tatbikatları düzenlendi. Cemil Çiçek Personeli Eğitim Merkezi, Sarıkaya Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Akdağmadeni KYK Yurdu, Sorgun İmam-Hatip Lisesi ve Yozgat Şehir Hastanesi gibi kurumlarda uygulamalı çalışmalar yapıldı. Özellikle hastane tatbikatında toplu yaralanma ve yangın tahliyesi senaryoları denendi.

Akdağ Madeni KYK Yurt Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı, Şefaatli Meslek Okulu'nda acil Afet Acil Durum Tatbikatı, Sorgun İmam-Hatip Lisesi yangın, Sorgun Bozuk Üniversitesi Yangın tatbikatı olarak gerçekleşmiştir. Yozgat Şehir Hastanesi'nde de toplu yaralanma ve yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirmiştir.

14 kurum ve kuruluşta eğitim verdiklerini belirten Karakoç, “Yangın tatbikatları ve diğer eğitimlerimizin yanı sıra depremlerde görev alacak arama kurtarma eğitimlerimizi de kurumlarımızda gerçekleştirdik. Yozgat Belediyesi, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Polis Eğitim Merkezi, Yozgat Kızılay Şube Başkanlığı, Şeker Fabrikası, Gençlik Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere toplamda 14 kurum ve kuruluşa 512 kişiye deprem anı ve kurtarma eğitimi verildi” dedi.

Ayrıca Yozgat ekibi, Amasya Göynük ve Kocaeli Kandıra’da düzenlenen bölgesel tatbikatlarda aktif görev aldı.

Barınma Ve Risk Azaltma Çalışmaları Yapıldı

Eğitimlerin yanı sıra 2024 yılında Tokat merkezli depremden etkilenen 75 hak sahibine yönelik yeni konut ve ahır inşaatları hızla devam ediyor.

2025 yılı sonunda vatandaşların yeni evlerine kavuşacağını belirten Karakoç, “Tokat merkezli Suludere depreminden etkilenen 55 tane konut, 19 tane ahır, bir tane samanlık olmak üzere toplam 75 hak sahibine bağımsız bölümü olarak şu anda inşaatlarımız hızla devam ediyor. İnşallah 2025 yılı sonu itibarıyla bütün vatandaşlarımızı konutları bitmiş şekilde evlerine oturtturacağız” şeklinde konuştu.

Risk planı çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Karakoç, “İlimizde ki 2026 yılında risk azaltma planları çalışmalarında güncel şekildedir. Tam planımızda koordinasyon kuruluyla ağustos ayı itibari toplantısını yaptık. Yerel bir tane ana plan ve 23 tane de destek planlarımız dediğimiz yerel hizmet destek planlarıyla beraber onaylanmıştı” ifadelerini kullandı.

“Amacımız Afetlere Hazır Bir Ekip Olmak”

Karakoç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Amacımız, Yozgat olarak afetlere karşı hazır bir ekip oluşturmak. Eğitimlerimiz ve tatbikatlarımızla halkımızı bilinçlendiriyor, kurumlarımızı hazırlıklı hale getiriyoruz.”