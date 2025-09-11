Yozgat’ta İŞKUR üzerinden açılan ilana göre işçi alımı yapılacak. Tüm detaylar haberimizde…

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren SORBEL İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., bünyesinde çalıştırılmak üzere 10 beden işçisi alacağını duyurdu. Başvurular yalnızca belirlenen tarihte, bizzat yapılacak.

Başvuru Tarihi ve Adresi

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre adaylar, 11 Eylül 2025 tarihinde başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvurular, Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Meydanı No:1, Sorgun/Yozgat adresinde bulunan Sorgun Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası üzerinden alınacak.

Online ya da telefonla başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular yalnızca şahsen yapılabilecek.

Değerlendirme Süreci

Başvuruların değerlendirilmesi 12 Eylül 2025’te gerçekleştirilecek. Sonuçların aynı hafta içerisinde adaylarla paylaşılması öngörülüyor.

Çalışma Koşulları

Çalışma Adresi: Sorgun Belediyesi’ne bağlı alanlar

Çalışma Süresi: Haftalık 45 saat

Mesai Saatleri: 08.00 – 17.00 (işin durumuna göre değişiklik gösterebilir)

Ücret: Asgari ücret

Başvuru Şartları

İşçi alımında adaylardan aranan genel koşullar şöyle sıralandı:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Adli sicil kaydı bulunmamak, kamu haklarından mahrum olmamak

4. Devletin güvenliğine karşı suçlar ve anayasal düzene karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak

5. Fiziksel engeli bulunmamak, işi yapmaya elverişli olmak

6. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek

7. Sorgun’da ikamet ediyor olmak

Gerekli Belgeler

Başvuru için öncelikli olarak özgeçmiş (CV) talep edilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylardan ise şu belgeler istenecek:

* Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Adli sicil kaydı

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu

* Aile toplum kâğıdı

* Diploma fotokopisi

* Sağlık raporu

* 4 adet vesikalık fotoğraf

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde istihdam edilmek üzere açılan bu işçi alımı, bölge halkına iş imkânı sağlayacak. Başvuru yapmak isteyen adayların, yalnızca 11 Eylül 2025 tarihinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.