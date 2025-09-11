Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.24'te merkez üssü Kalecik olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 11,08 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

“7’ye Varan Deprem Üretebilir”

Meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar tedirginlik yaşarken deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de kritik uyarı geldi. Prof. Dr. Naci Görür, “Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun” dedi.