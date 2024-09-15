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Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma ekipleri , İstanbul’dan Yozgat’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Sorgun ilçe otogarında yapılan operasyonda şüpheli A.T. otobüsten indiği sırada yakalanarak üzerinde ve valizinde arama yapıldı. Yapılan aramada jandarma ekipleri, 296 adet sentetik ecza hap ve 12 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

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Yozgat ’ın Sorgun ilçesinde jandarma ekipleri, düzenlenen operasyon da 296 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.

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