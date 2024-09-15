Hafta sonu Yeşilay Yozgat Şubesi'nde düzenlenen olağan genel kurulda Alp Sinan Ertürk başkanlık görevini Abdullah Ceylan'a teslim etti. 2021 yılında bu görevi devralan Ertürk, 3 yıl içerisinde Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı olarak etkili çalışmalara imza atarak kamuoyunun dikkatini çekmişti.

“DOLU DOLU 3 YIL”

Olağan genel kurulda 3 yılın kısa bir değerlendirmesini yapan Ertürk, Yozgat'ta bağımlılığın önlenmesi adına büyük bir mücadele başlattıklarını ve bunu yaparken tüm kurumlarla işbirliği içerisinde desteğini alarak yanlarında olduklarını söyledi.

3 yıllık süreçte başta eğitim kurumlarında olmak üzere Yeşilay'ın tanıtımı ile birlikte bağımlılıkla mücadele konusunda programlar ve yarışmalarına düzenlendiğini belirten Ertürk "Bunun yanı sıra kimi zaman ise üniversitede yerleri boyayarak sigarasız alana kimi zaman Çamlık'ta temizlik yaparak temiz bir çevreye kimi zamanda bisiklet etkinliği ile sağlıklı bir yaşama dikkat çektik" dedi.

“YEDAM HAYATA GEÇTİ”

Ertürk özellikle Yozgat'ta kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin hayata geçmesinde büyük rol oynadı. Yedam'ın hayata geçmesiyle birlikte bağımlılıktan kurtulmak isteyenler buraya müracaat ederek hayatlarına temiz bir sayfa açtı.

“BAŞARIYLA GÖREVİ TESLİM EDİYORUM”

Ertürk tüm bu başarılı süreci ekip çalışmasıyla yaptıklarını belirterek, "Yönetim kurulunda yer alıp çalışmalarımıza katılan arkadaşlarımıza, Yeşilay Şubesi'nde ve Yedam da görevli sahada olan arkadaşlarımıza ve binlerce Yeşilay'ın gönüllüsü olarak toplumun her alanında bağımlılıkla mücadele eden arkaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bize her zaman destek veren Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan'a ve özellikle 'bende Yeşilay gönüllüsüyüm' diyerek tüm imkanlarını bize sunan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'a, Yozgat Belediyesi'ne, Yozgat Bozok Üniversitesi'ne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne teşekkürü bir borç bilirim. Görevimizi başarıyla tamamladığımıza inanıyorum. Görevi devralan Abdullah Gencal başkanımıza başarılar diliyor ve bundan sonraki süreçte de bir Yeşilay gönüllüsü olarak bağımlılıkla mücadele için yanlarında olacağımı belirtmek istiyorum" dedi.

"AYNI ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ"

Yeşilay Yozgat Şubesi başkanlık görevini devralan Abdullah Ceylan ise başarılı çalışmalarından dolayı Ertürk ve yönetimine teşekkür ederek bundan sonraki süreçte de aynı şekilde Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüreceğini ve bu yönde çalışacaklarını söyledi.