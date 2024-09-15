Yozgat Bozokspor’un geleceğini üstlenen Başkan Bahadır Yılmaz ve yönetimine teşekkür eden Başkan Aydoğmuş, Yozgat'ta yapımı yarım kalan şehir stadyumu konusuna da değindi.

Aydoğmuş bakanlığa seslenerek, "Yozgat Şehir Stadyumunun geleceği ne olacak" dedi.

Akdağmadeni Gücü Spor alt yapı takımı hakkında konuşan Başkan Aydoğmuş, "Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü altyapı takımımız, antrenmanlara ve hazırlık maçlarına ara vermeden devam ediyor. Bu hafta, Tokat Zile Spor U14 takımını Akdağmadeni şehir stadyumunda misafir ettik” dedi.

“HAZIRLIK MAÇINDA DOSTLUK VE CENTİLMENLİK”

Akdağmadeni Gücü Spor U14 takımı ile Tokat Zile Gücü Spor U14 takımı, Akdağmadeni şehir stadyumunda hazırlık maçı yaptı. Edep anlayışı çerçevesinde, ahlak çizgisinden sapmadan, dostluğun hakim olduğu bu oyunda centilmence mücadele eden başta Tokat Zile Gücü oyuncuları ve Teknik Direktör Harun Hocamız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİMDE GÖSTERİLEN ÖZVERİ”

Aydoğmuş açıklamasının devamında: “Akdağmadeni Gücü Kulübümüz, 8-14 yaş arası oyuncularımızın eğitiminde büyük emekler ortaya koyuyor. Güzel organizasyonlara imza atan Teknik Direktörümüz Hakan Altın, Seyit Ali Altın ve Takım Koordinatörümüz İsmet Yaşar hocamıza da teşekkür ediyorum. Onların özverili çalışmaları, gençlerimizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır” diyerek genç sporculara her zaman tam destek vereceklerini söyledi.

“BOZOKSPOR’UN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKAN BAŞKAN BAHADIR YILMAZ’A TEŞEKKÜR ETTİ”

Yozgat Bozokspor’un geleceğini üstlenen Başkan Bahadır Yılmaz ve yönetimine teşekkür eden Aydoğmuş, siyaset üstü bir ilkeyle Yozgat iş adamlarının Sivil toplum kuruluşlarının ve Yozgat halkının katılımıyla bir çalıştay hazırlanmasını bir kampanya başlatılmasını dile getirdi.

Aydoğmuş, “Bizlerde Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü olarak yakın zamanda Bozokspor için maddi manevi elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.

"YOZGAT ŞEHİR STADYUMUNUN GELECEĞİ NE OLACAK"

Yozgat'ta yapımı yarım kalan Yozgat Şehir stadyumuna değinen Başkan Aydoğmuş, bakanlığa seslenerek, "Yozgat Şehir Stadyumunun geleceği ne olacak " dedi.

Uzun yıllardır ilk defa Yozgat 'ta 3. Ligde oynayan Yozgat Bozok Sporun maçlarını ilçe stadyumunda yapması takımın taraftardan yoksun bıraktığını ve takımın motivesini olumsuz etkilediğine değinen Aydoğmuş, acilen şehir stadyumunda çalışmaların başlatılmasını ve en azında 2. yarıya yetiştirilmesini beklediklerini söyledi.