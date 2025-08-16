Yerköy ve Boğazlıyan’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Sekili Karakol Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.E.E, F.K. ve A.Z.Ç’nin İstanbul’dan Yozgat’a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce takibe alınan araç, Yerköy ilçesi Sekili köyü girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında tahkikat başlatıldı.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı, Yenipazar Karakol Komutanlığı, Sarıkaya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, A.B’nin Sarıkaya ilçesinden Boğazlıyan’a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin kullandığı araç durdurularak yapılan aramada 364,25 gram kubar esrar bulundu. A.B’nin ikametinde yapılan aramada ise 376,2 gram kubar esrar daha ele geçirildi.

Toplamda 740,45 gram kubar esrar ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.