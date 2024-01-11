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Proje kapsamında Sorgun Şehit Yunus Emre Doğan Anaokulu’nda her ay düzenli olarak ‘Uzman Daveti’ etkinliği gerçekleştiriliyor.

Ocak ayı Uzman Daveti etkinliğinde Masal ve Çocuk Kitapları Yazarı Siyami Yozgat minik öğrenciler ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatılan ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda öğrenciler dilin seçkin ve özgün eserlerini tanıyacak, eserlerde geçen sözcüklerin derinliklerini öğrenecek; milletini kültürünü, birikimini, düşünce dünyasını ve hayat tarzını söz varlığının içinde yeniden keşfedecektir.

SİYAMİ YOZGAT KİMDİR?

Yozgat’ın Saraykent'e bağlı Dedefakılı kasabasında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Saraykent'te tamamladı. Dinlediği masal, türkü, ağıt gibi halk edebiyatı ürünlerini derledi, yazdı. Dayısı, tanınmış karikatürist Ahmet Yozgat’ın teşvikiyle karikatüre başladı. İlk karikatür sergisini Perşembe Öğretmen Okulu'nda açtı. 19 yaşında Ahmet Yozgat’la birlikle, ‘Kahkaha’ adlı mizah dergisini çıkardı. O yıllarda Türkiye Çocuk Dergisi’ne ve başka çocuk dergilerine öyküler yazdı, resimli romanlar çizdi.1993 yılında Almanya’ya öğretmen olarak gitti.

1994’te karikatürist Erdoğan Karayel ve çizer Muhsin Omurca’yla birlikte 10 sayı yayınlanan Avrupa’nın ilk Türkçe mizah dergisi olan ‘Gülügülü’yü çıkardı. 1998 yılında Stuttgart ve Karlsruhe Başkonsoloslukları adına ‘Bizim Çocuklar’ dergisini yayınladı (50 sayı). Daha sonra MK Yayınevi bünyesinde, Ahmet Yozgat’la birlikte editörlüğünü yaptığı 32 kitaptan oluşan Türkçe ve Din Kültürü kitaplarının yayınını gerçekleştirdi. 2004’te Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Elips Yayınevi'nin çocuk kitapları editörlüğünü yürüttü. Ankara’da Pınar Eğitim Kurumlarında müdürlük yaptı. 2006 yılında Sorgun’a dönerek bir reklam ajansının yöneticiliğini üstlendi. Artı Haber ve Ortam gazetelerini yayınladı, genel yayın müdürlüğünü yaptı. Siyami Yozgat, halihazırda Yozgat’ta çıkarılan Kün Edebiyat Dergisi’nin genel yayın yönetmenliği görevini yürütmektedir.