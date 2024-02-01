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Sarıkaya İlçe Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Umre Organizasyonu ile umre yapmak üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik "Umre Eğitim Semineri" düzenledi.

Seminer, Din Görevlisi Coşkun Sömer tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, umre ziyaretiyle ilgili olan ve dikkat edilmesi gereken dini hususlar üzerinde durdu.

Sorulan sorulara cevap veren Elveren, çıktıkları bu kutsal yolculukta vatandaşlara özellikle sağlıklarına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Müftülük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde konuşan Elveren, “Kutsal topraklara yolculuk, yolculukların en güzeli, ziyaretlerin en faziletlisi, vuslatların en kıymetlisidir. Yolculuğunuzun kolay, ibadetlerinizin makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Sarıkaya Müftülüğü Şefi Mehmet Polat seminere katılanlara umre yolculuğunun resmi boyutu, pasaport ve ulaşımla ilgili bilgilendirme yaptı.