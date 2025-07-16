Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na bağlı Emlak Yönetim tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 34 ilde çok sayıda konutun satışa çıkarıldığı belirtildi. Başvurular, ilgili bankalar aracılığıyla alınmaya başlandı.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunulurken, satışa çıkarılan evlerin fiyatları ve ödeme koşulları da belli oldu. Ev sahibi olmak isteyenler için vade seçeneklerinin yüksek tutulduğu belirtilirken, taksitler vatandaşın ödeme gücünü zorlamayacak şekilde planlandı. Başvurular, ilanlarda belirtilen tarihler arasında ve belirlenen bankalar üzerinden yapılacak.

Konut Satışı Yapılan İller Açıklandı

Yayımlanan resmi duyuruya göre satışa çıkarılan konutların bulunduğu iller şöyle:

Doğu ve Güneydoğu Anadolu:

Tunceli

Kars

Erzurum

Erzincan

Gümüşhane

Bayburt

Mardin

Diyarbakır

İç Anadolu:

Yozgat (Sorgun ilçesi dâhil)

Niğde

Nevşehir

Kırıkkale

Kayseri

Aksaray

Konya

Ankara

Eskişehir

Karadeniz:

Kastamonu

Sinop

Trabzon

Düzce

Ege ve Akdeniz:

Isparta

Denizli

Afyonkarahisar

Antalya

Manisa

Aydın

İzmir

Marmara Bölgesi:

Balıkesir

Bursa

İstanbul

Kocaeli

Kırklareli

Konut Fiyatları ve Özellikleri

İllere göre farklılık gösteren fiyatlara sahip konutlar, büyüklükleri ve ödeme planlarına göre çeşitlilik sunuyor. Örnek olarak Yozgat’ın Sorgun ilçesinde satışa çıkarılan bir konut, 86.72 metrekare büyüklüğünde olup, Lot No: 157 ile satış listesinde yer aldı. Bu konutların başlangıç fiyatı ise 1 milyon 800 bin TL seviyelerinden başlıyor.

TOKİ, ödeme seçeneklerinde 120 aya kadar vade imkânı sunarken, bazı projelerde bu sürenin 180 aya kadar uzatılabileceği bildirildi.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden konut duyurularını takip edebilecek. Başvurular ise anlaşmalı bankalar üzerinden yapılacak. Başvuru sırasında, talep edilen belgelerin eksiksiz sunulması gerekiyor. Özellikle dar gelirli aileler için başlatılan projelerde kura yöntemiyle hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ'den Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Uyarı

TOKİ yetkilileri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Başvuruların yalnızca TOKİ’nin resmi kanalları ve ilan edilen bankalar aracılığıyla yapılabileceğini vurgulayan yetkililer, sosyal medya üzerinden gelen sahte ilanlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.