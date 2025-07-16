Çankırı’dan Yozgat’a gelmek vatandaşlar Çankırı ve Yozgat arasında kaç kilometre olduğunu araştırıyor. Peki, Çankırı - Yozgat arası kaç kilometre?

Çankırı’dan Yozgat’ gelmek isteyenler için iki yol güzergâh mevcut. Bu iki yol arasında 32 dakika süre fark var.

Kısa Yolu Tercih Etmek İsteyenler İçin;

(171,2 km) Kızılırmak Sungurlu Yolu üzerinden 2 saat 23 dakika

Gezerek Gitmek İsteyenler İçin;

(244,8 km) D765 ve D200/E88 üzerinden 2 saat 55 dakika

Sürede Yozgat’a varabilirsiniz.

Otobüs İle Yolculuk Yapmak İçin;

Çankırı – Yozgat arası direkt otobüs hizmeti yok. Bunun için Ankara ( AŞTİ ) Otobüs terminalinden aktarma yaparak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ankara – Çankırı Otobüs Ulaşımı İçin;

1 saat 45 dakika gibi bir sürede ve ortalama 280 TL otobüs fiyatı ile yolculuk mümkün.

Hayırlı yolculuklar dileriz.