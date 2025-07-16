Çankırı’dan Yozgat’a gelmek vatandaşlar Çankırı ve Yozgat arasında kaç kilometre olduğunu araştırıyor. Peki, Çankırı - Yozgat arası kaç kilometre?

Çankırı’dan Yozgat’ gelmek isteyenler için iki yol güzergâh mevcut. Bu iki yol arasında 32 dakika süre fark var.

İstanbul’dan Yozgat’a gelmek isteyen vatandaşlar için ulaşım rehberi Kaç km? Hangi ulaşım araçları mevcut?
İstanbul’dan Yozgat’a gelmek isteyen vatandaşlar için ulaşım rehberi Kaç km? Hangi ulaşım araçları mevcut?
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Kısa Yolu Tercih Etmek İsteyenler İçin;

(171,2 km) Kızılırmak Sungurlu Yolu üzerinden 2 saat 23 dakika

Çankırı Yozgat Nasıl Gidilir Otobüs (2)

Gezerek Gitmek İsteyenler İçin;

(244,8 km) D765 ve D200/E88 üzerinden 2 saat 55 dakika

Sürede Yozgat’a varabilirsiniz.

Otobüs İle Yolculuk Yapmak İçin;

Çankırı – Yozgat arası direkt otobüs hizmeti yok. Bunun için Ankara ( AŞTİ ) Otobüs terminalinden aktarma yaparak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Çankırı Yozgat Nasıl Gidilir Otobüs (1)

Ankara – Çankırı Otobüs Ulaşımı İçin;

1 saat 45 dakika gibi bir sürede ve ortalama 280 TL otobüs fiyatı ile yolculuk mümkün.

Hayırlı yolculuklar dileriz.

Muhabir: İrem Çitak