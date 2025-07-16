Türkiye genelinde faaliyet gösteren 8 büyük banka, farklı şehirlerde ve çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayınlanan ilanlar, bankacılık kariyerine adım atmak isteyen binlerce aday için önemli fırsatlar sunuyor.

Bankaların ilanlarında; müşteri temsilcisi, gişe yetkilisi, çağrı merkezi çalışanı, kredi tahsis uzmanı, portföy yöneticisi ve şube destek personeli gibi birçok pozisyon yer alıyor.

Hangi Bankalar Personel Alımı Yapıyor?

Temmuz ayı itibarıyla personel alımı yapacağını açıklayan bankalar ve ilan detayları şöyle:

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

Türkiye genelinde birçok ilde farklı birimlerde personel alımı yapılacak. TEB’in ilanında hem yeni mezun hem de deneyimli adaylara yönelik pozisyonlar yer alıyor.

İNG Bank

İNG Bank, şubelerinde ve genel müdürlük birimlerinde görevlendirilmek üzere çeşitli kadrolarda personel arıyor.

Burgan Bank

Burgan Bank, satış ve pazarlama ağırlıklı pozisyonlarda alım gerçekleştirecek. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde istihdam artışı öngörülüyor.

Akbank

Türkiye’nin köklü özel bankalarından biri olan Akbank, gişe görevlisi, bireysel müşteri temsilcisi ve dijital bankacılık uzmanı gibi kadrolarda alım yapacağını duyurdu.

Şekerbank

Anadolu’nun farklı şehirlerinde faaliyetlerini sürdüren Şekerbank, saha satış ve bireysel bankacılık alanında yeni personeller arıyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası

Katılım bankacılığı alanında faaliyet gösteren Türkiye Finans, şube içi operasyonlar ve dijital kanallar için alım yapacak.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, müşteri deneyimi odaklı pozisyonlar ve çağrı merkezi kadroları için alım yapacağını açıkladı.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi, şube destek, kurumsal müşteri yönetimi ve dijital bankacılık kadrolarında çok sayıda personel alacak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Her banka kendi bünyesinde farklı şartlar arasa da genel başvuru kriterleri şu şekilde sıralanabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak (birçok pozisyon için ön lisans veya lisans mezunu olmak tercih sebebidir)

Bankacılık sektörüne ilgi duymak

İletişim becerileri gelişmiş olmak

Takım çalışmasına yatkınlık

Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvurular, ilgili bankaların resmi kariyer siteleri, kariyer portalları ve e-İK sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Adayların güncel özgeçmişleriyle birlikte başvuru sürecini yakından takip etmeleri ve başvuru tarihlerini kaçırmamaları öneriliyor.

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Bankacılık ve kamu personel alımlarıyla ilgili güncel ilanlara anlık erişim sağlamak isteyen adaylar, ücretsiz olarak indirilebilen "Memur365" mobil uygulaması üzerinden tüm duyuruları takip edebilirler.