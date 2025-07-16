Akbank’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ilk kez Akbank Mobil üzerinden müşteri olacak bireysel kullanıcılar için 90 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi verileceği bildirildi. Kampanya kapsamında 3 ay vadeli 65 bin TL taksitli artı para ve 25 bin TL taksitli avans sağlanıyor.

KOBİ müşterileri için ise faizsiz kredi limiti 100 bin TL’ye kadar çıkıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Akbank Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor.

Diğer Bankalardan da Faizsiz Kredi Fırsatları

İş Bankası: 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans, 1 ay vadeli 30.000 TL ek hesap. Toplam 55.000 TL faizsiz finansman.

Garanti BBVA: 3 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi + 25.000 TL nakit avans. Toplam 75.000 TL faizsiz.

QNB Finansbank: 3 ay vadeli 60.000 TL ihtiyaç kredisi + 25.000 TL nakit avans. Toplam 85.000 TL.

Enpara: 6 ay vadeli 60.000 TL kredi, aylık 10.000 TL geri ödeme.

Denizbank: 25.000 TL faizsiz kredi + 25.000 TL taksitli avans. Toplam 50.000 TL.

TEB: 6 ay vadeli 50.000 TL + 3 ay vadeli 25.000 TL. Toplam 75.000 TL.

Albaraka Türk: 25.000 TL faizsiz finansman + World Kart’a özel 60.000 TL taksitli alışveriş limiti.

Türkiye Finans: 3 ay vadeli 50.000 TL + 3 ay vadeli 25.000 TL. Toplam 75.000 TL.

Kuveyt Türk: 30.000 TL 9 ay taksitli + 50.000 TL 5 ay taksitli kredi. Toplam 80.000 TL’ye kadar faizsiz imkan.

Başvurular Mobil Uygulamalar Üzerinden Alınıyor

Bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyaları genellikle mobil uygulama üzerinden yapılan başvurularla sınırlı. Vatandaşların detaylı bilgi için ilgili bankaların internet sitelerini ve mobil uygulamalarını incelemeleri öneriliyor.