Başkan Yardımcısı Açıkgöz, yaptığı açıklamalarda Yozgat’ta ciddi bir kuraklık sorunun olduğu ve barajlarda çok az bir miktar suyun kaldığı, su kullanımına dikkat edilmezse aylar içinde Yozgat’ın su kaynaklarının kuruyarak susuzluk çekeceği bilgilerine değindi.

Yozgat’ın Su İhtiyacı Nerelerden Karşılanıyor?

Açıkgöz, Yozgat’a gelen suların büyük bir kısmının Cemil Çiçek Musabeyli barajından geldiğini söyleyerek, “Biz şehrimize iki yerden su temini yapıyoruz. Bir tanesi Cemil Çiçek Musabeyli barajımız, görünen bir su kaynağı, diğeri ise Alaca il sınırları içerisinde bulunan içme suyu kuyularından Yozgat'ın içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Gelinen nokta itibariyle kışın baraj havzasında yeterli yağışın olmamasından dolayı barajımızın su tuttuğu alanda suyumuz gitgide azalmakta” dedi.

Barajlar Can Çekişiyor

Başkan Açıkgöz yaptığı barajlardaki doluluk oranlarının ciddi seviyelere düştüğünü belirterek, “Barajlarımızda 15 günde bir ölçümler yapılır. En son 30 Haziran'da yüzde 12 gibi bir ölçüm yapıldı. Bu da 8 milyon 274 bin metreküp yapıyor. Bunun 4 milyon metreküpünü hiç kullanamıyoruz. Yaklaşık 4 milyon metreküp civarında bir suyumuz kaldı barajda.

Muhtemelen yeni rakamlarımız ayın 15'i 16'sı gibi açıklanır. Orada da barajımızın yüzde 10, yüzde 11 civarında bir su miktarına kaldığını tahmin ediyoruz. Ayrıca da yazın aşırı sıcak geçmesi Buharlaşmanın yüksek olması ve sıcaklardan dolayı insanlarımızın suyu biraz daha serinlemek maksadıyla fazla kullanmasından dolayı su tüketimimizde de ciddi bir artış var” sözlerine yer verdi.

“Su Tüketiminde Ciddi Bir Disiplinde Değiliz”

Açıkgöz, konuşmasının devamında vatandaşlara, “Su miktarımız da ücretlendirme bakımından maliyetinin çok çok altında olduğu için kullanımda vatandaşlarımız tarafından herhangi bir kısıtlamaya gitmiyoruz. Her ne kadar hepimiz birbirimizi uyarsak da maalesef su tüketiminde ciddi bir disiplinde değiliz maalesef” sözleriyle serzenişte bulundu.

“Suyumuzun Maliyetini Vatandaşımıza Yansıtamadık”

Başkan Açıkgöz Yozgat’ta su temininin maliyetli olduğunu fakat bu maliyeti vatandaşlara yansıtmadıklarını bu yüzden su fiyatlarının uygun olduğunu belirttiği açıklamasında, “Maalesef Yozgat'ın konumu itibariyle, kurulum itibariyle yüksek bir şehir. Rakımımız yüksek. Yani şehrimizin girişi bin 300, çıkışı bin 440 yani ortalama bin 350 bin 400 rakıma oturan bir şehir olduğu için su temin etmesi biraz zor oluyor bu şehre. Barajımızın kotu 520 m aşağıda. Su kuyularımızın kotu 580 m aşağıda ilimizin kotundan. Dolayısıyla 24 saat esasıyla enerji marifetiyle elektriğe yüklenerek su pompalarıyla su temin ediyoruz. Bu da bizim suyumuzun maliyetini oldukça yüksek bir noktaya getiriyoruz. Tabii bunu vatandaşımıza yansıtamadık. Vatandaşımız bunu hissetmiyor bu maliyetin yüksekliğini. Bunu biz belediye olarak kendimiz göğüslemeye çalışıyoruz. Bu da işte suyumuzun da çok değerlerinin cüzi olması da maalesef kıymetini de vatandaş nezdinde düşürebiliyor ve tüketimde çok da dikkatli olamıyoruz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz İçme Suyu”

Başkan Serdar Açıkgöz; “Cemil Çiçek Musabeyli barajımızdan, Yerköy ilçemiz, Çiçekdağı ilçemiz ve il merkezimiz faydalanmaktadır. Ayrıca organize sanayi de faydalanmaktadır. Normal zamanda suyumuzun olduğu zamanda tarım için de su bırakıyorduk. Oradaki çiftçilerimiz de bundan faydalanıyordu. Yozgat'ın üretimi ile alakalı tarım Bu sene hiç tarımsal üretime su vermedik. Valilikte yapılan bir istişare toplantısının akabinde devlet su işlerinden, tarımdan, ilgili kooperatiflerden ve belediyemizin bulunduğu bir toplantıda, sayın valimizin de içinde bulunduğu bir toplantıda bu sene çiftçilerimize maalesef su veremedik. Vermedik değil veremedik. Suyumuzun olmamasından dolayı. Çünkü önceliğimiz içme suyu. Şimdi Yerköy'e biz burada 200 metreküp/saat su gönderiyoruz Çiçekdağı 2 senedir bizden su alıyor. Yaptığımız protokol gereği 55 metreküp/saat de oraya gönderiyoruz suyumuzu. Biz de kent merkezimizde toplam hem Arap Seyfi bölgesinden hem de Cemil Çiçek barajımızdan toplam 1200 metreküp/saat su temin ediyoruz ve şehrimize gönderiyoruz. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir kesinti niyetine girmedik” sözlerini kullanarak şuanda su konusunda kesintiler Yozgat Belediyesi’nin planları arasında olmadığını ve bu konuda vatandaşları mağdur etmeyeceklerini açıkladı.

Yozgat’a 4 Yeni Kuyu

Açıkgöz, birkaç gün önce Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın sosyal medyadan, “Bizde hafta içi, hafta sonu, tatil, mesai diye bir kavram yok. Her gün, her saat, her dakika Yozgat için güzel bir şeyler başarabilme gayreti içerisindeyiz ve başaracağız inşallah. Kirazlı Bölgesi'nde yeni açtığımız kuyulardan şehre ilave su vermeye başladık” sözleri ile duyurduğu yeni su kuyularının nerelere açıldığını şu cümlelerle açıkladı:

“Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belediye başkanımızın da riyasetinde belli bölgelere su depolarımıza yakın bölgelere su kuyusu açma kararı aldık. Çünkü yeniden bir şebeke ile ishale hattıyla uğraşmaya zamanımız yok. Çünkü kuraklık ciddi derecede tehdit ediyor bizi. Bununla alakalı da bir tane Muslubelen mevkiine kuyu vurduk. Bir tane Köçekkömü tesislerimizin hemen yanı başına bir kuyu vurduk. Çok şükür bunlardan 75-80 metreden sularımız çıktı. Ayrıca da yine başkanımızın talimatıyla Kirazlı Göleti'nin arıtma tesisinin hemen olduğu bölgeye iki tane kuyu vurduk. Çok şükür oradan da ciddi bir miktar su bulduk. Hatta başkanımız da burada sosyal medyada da bunu dün bir videoyla halkımıza gösterdi oradaki çıkan suyu da. Hatta bir bardakta içti. Güzel bir su çıktı. Şimdi bizim de gayretlerimiz bu yani. 4 tane kuyumuz var. Bu 4 tane kuyudan da ortalama 105 metreküp/saat su alıyoruz. Yani amacımız hedefimiz bir kesintiye gitmemek. Ama bu şekilde yağışın olmaması, tüketimin artmaması inşallah bizi bu yollara sevk etmez.”

“4 Aylık Suyumuz Kaldı!”

Açıkgöz, “4 milyon metreküp suyumuz var bu da 4 ay gibi bir süre Yozgat’a yeteceğini gösteriyor bize” sözleri ile Yozgat’ın suyunun beklenen yağmurlar yağmazsa 4 ay sonunda biteceğini ifade etti.

“İnsan Sağlığı Bizim İçin Birinci Öncelik”

Açıkgöz, bulunan kuyulardan suyun evlerimize gelişini şu şekilde açıkladı: “Kuyudan bir hafta suyu çekiyoruz biz. Bir hafta çektikten sonra önce bir toprak rengi bir su çıkıyor git gide berraklaşıyor, berraklaşıyor, ondan sonra da berrak, net, saydam bir suyumuz oluyor. O suyu veriyoruz biz. O suyu da arıtmalara yakın yerden temin ediyoruz ki hemen arıtabilelim. Hem suyun kuyudan çıktığında ki berraklığına, hem de biyolojik açıdan değerlerine dikkat ediyoruz. Sular gerekli ölçümlerden geçtikten sonra da yine bunun arıtımını yapıyoruz. İnsan sağlığı bizim için birinci öncelikli çok şükür sağlık açıdan herhangi bir problemimiz yok.”

Yozgat’a 105 Kilometrelik Yeni İçme Suyu Hattı

Başkan Serdar Açıkgöz, bir önceki dönem yapımına başlanan içme suyu altyapı projesinde sona gelindiğini ve yakın zamanda bu hattın kullanılarak evlerime suların geleceğini anlatırken şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi biz geçen dönemden başladığımız bitmeyen yarım kalan içme suyu altyapı projesi ile ilgili de çalışmalarımız bitti. Projeyi revize ettik bunu da İller Bankası'na sunduk. İller Bankası'nın onayını bekliyoruz. Yaklaşık 105 km'si döşenmişti bu hatların. Tamamı 205 km'ydi ama müteahhit firma tamamlayamadı projeyi. Bizim hedefimiz bu döşenen 105 km'yi ve depoları çalışır hale getirerek halkımıza yeni bir şebekeden su vermek. Onunla ilgili de şu an İlbank kontrol yapıyor. Avrupa Yatırım Bankası'ndan kalan kredimizi de orada kullanacağız. Ev bağlantıları, apartman bağlantıları yapılarak bir miktarda en azından yeraltında kaçak olan kısmı tespit etmiş oluruz. İnşallah bir kısımda kaçağımızı azaltarak sudaki tasarrufu bir nevi katkıda bulunacağımızı düşünüyorum.”