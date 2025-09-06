Eğitim Bir Sen Yozgat 1 Nolu Şubesi tarafından temsilciler toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim Bir Sen Yozgat 1 Nolu Şube Başkanı Kenan Şerefli, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı’nın katılımıyla ilçe başkanları ve iş yeri temsilcilerinin yer aldığı toplantının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şube Başkanı Şerefli, toplantının Eğitim Bir Sen Yozgat 1 Nolu Şube için verimli geçtiğini belirterek, Genel Başkan Yardımcısı Çakırcı’ya katılımından dolayı teşekkür etti.

Şerefli, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, sendika çalışmalarının güçlenerek devam edeceğini ifade etti.