Eğitim Bir Sen Yozgat 1 Nolu Şubesi tarafından temsilciler toplantısı gerçekleştirildi.

Yozgat'ta Temsilciler Toplantısı Yapıldı! (1)

Eğitim Bir Sen Yozgat 1 Nolu Şube Başkanı Kenan Şerefli, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı’nın katılımıyla ilçe başkanları ve iş yeri temsilcilerinin yer aldığı toplantının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yozgat'ta Temsilciler Toplantısı Yapıldı! (5)

Şube Başkanı Şerefli, toplantının Eğitim Bir Sen Yozgat 1 Nolu Şube için verimli geçtiğini belirterek, Genel Başkan Yardımcısı Çakırcı’ya katılımından dolayı teşekkür etti.

Yozgat'ta Temsilciler Toplantısı Yapıldı! (2)

Şerefli, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, sendika çalışmalarının güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: Sema Nur Koçaker