Devlet Hazinesi mülkleri olarak sınıflandıran çok sayıda arazi, Milli Emlak'ın yayınladığı ilan ile ihaleye açılacak.
Milli Emlak, söz konusu taşınmazların satışı için belirlediği rayiç bedelde piyasa koşullarının oldukça altındaki rakamlara alım fırsatı sunarken, yerleşim yerlerine uzak bölgelerde bulunan ve ilerleyen yıllarda değerlenme ihtimali bulunan araziler vatandaşların ilgisini görüyor.
Anadolu şehirleri başta olmak üzere, 300 metrekarenin üzerinde bulunan çok sayıda arazi, 7 bin 412 liradan başlayan fiyatlarla ilanlara koyuldu.
Tarım arazileri ve Maliye Bakanlığı'na ait arazilerin satışı hız kesmeden devam ederken, bu satışlarla ilgili tüm ilanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
Başka bir başvuru kanalının olmadığını hatırlatan uzmanlar, uygun fiyatlı arsa alımı için internet kanalını kullanarak başvuruda bulunmalarının yeterli olacağını belirtti.
İhale duyurusu, ilgili tarihi, ihale koşullarını, belirlenen ihale fiyatını ve ihaleyi düzenleyen il/ilçe Milli Emlak Müdürlüğü'nün iletişim bilgilerini içeriyor. Bu duyurular, belirli tarihlerde düzenlenen rekabetçi açık artırma yöntemiyle, en yüksek teklifi veren kişiye mülklerin satılmasını sağlıyor.
Ayrıca Milli Emlak'ın ihalesi aracılığıyla arsa sahibi olan vatandaşlar, sahibi oldukları yeni taşınmaz için 5 yıl boyunca emlak vergisinden ve KDV'den muaf tutulacak.
Gayrimenkullerini satmak isteyenler, peşin ödeme seçeneğiyle işlem yapabilirken, almak isteyenler ise tek peşinatla birlikte toplamda 24 aya kadar vadeli taksitli ödeme yapma seçeneğinden yararlanabilecek.
TAPU SAHİBİ OLUNABİLECEK ŞEHİRLER LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İçel (Mersin)
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak