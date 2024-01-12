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Devlet Hazinesi mülkleri olarak sınıflandıran çok sayıda arazi, Milli Emlak'ın yayınladığı ilan ile ihaleye açılacak.

Milli Emlak, söz konusu taşınmazların satışı için belirlediği rayiç bedelde piyasa koşullarının oldukça altındaki rakamlara alım fırsatı sunarken, yerleşim yerlerine uzak bölgelerde bulunan ve ilerleyen yıllarda değerlenme ihtimali bulunan araziler vatandaşların ilgisini görüyor.

Anadolu şehirleri başta olmak üzere, 300 metrekarenin üzerinde bulunan çok sayıda arazi, 7 bin 412 liradan başlayan fiyatlarla ilanlara koyuldu.

Tarım arazileri ve Maliye Bakanlığı'na ait arazilerin satışı hız kesmeden devam ederken, bu satışlarla ilgili tüm ilanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.



Başka bir başvuru kanalının olmadığını hatırlatan uzmanlar, uygun fiyatlı arsa alımı için internet kanalını kullanarak başvuruda bulunmalarının yeterli olacağını belirtti.

İhale duyurusu, ilgili tarihi, ihale koşullarını, belirlenen ihale fiyatını ve ihaleyi düzenleyen il/ilçe Milli Emlak Müdürlüğü'nün iletişim bilgilerini içeriyor. Bu duyurular, belirli tarihlerde düzenlenen rekabetçi açık artırma yöntemiyle, en yüksek teklifi veren kişiye mülklerin satılmasını sağlıyor.



Ayrıca Milli Emlak'ın ihalesi aracılığıyla arsa sahibi olan vatandaşlar, sahibi oldukları yeni taşınmaz için 5 yıl boyunca emlak vergisinden ve KDV'den muaf tutulacak.

Gayrimenkullerini satmak isteyenler, peşin ödeme seçeneğiyle işlem yapabilirken, almak isteyenler ise tek peşinatla birlikte toplamda 24 aya kadar vadeli taksitli ödeme yapma seçeneğinden yararlanabilecek.

TAPU SAHİBİ OLUNABİLECEK ŞEHİRLER LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Antalya

Ardahan

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bayburt

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Iğdır

Isparta

İçel (Mersin)

İstanbul

İzmir

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kilis

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Muş

Nevşehir

Niğde

Ordu

Osmaniye

Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Şanlıurfa

Şırnak

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Tunceli

Uşak

Van

Yozgat

Zonguldak