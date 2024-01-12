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Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Belediye olarak eğitime ve öğrencilerimize yönelik kapsamlı ve yaratıcı projelerimize devam ediyoruz” dedi.

Geri dönüştürülebilir atık malzemelerle hazırlanan birbirinden güzel ve yaratıcı kuş evleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri ve Akdağmadeni Belediyesi teknik personeli tarafından, özgünlük, estetik görünümü, geri dönüşüm malzemelerinin kullanımı ve tehlikelere karşı güvenlik önlemi kriterlerine göre incelenerek puanlandı.

Yapılan değerlendirme neticesinde yarışmaya katılan 40 öğrenci arasından ilk 3’e giren Namık Kemal Ortaokulundan 1. Ayaz Duha Gül 2. Kemal Utku Gül, 3. Sazlıdere Ortaokulu’ndan Rabia Çölkesen’e ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Düzenlenen ödül programında öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Belediye olarak öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunan eğitici ve öğretici projelerimize devam ediyoruz. Tarihimizde bizlere rehberlik etmiş öncü bilim insanlarımızın işlenerek hayatlarının ve başarılarının anlatıldığı projemizin gençlerimize ilham olacağı düşüncesiyle etkinliğimizin ilk konusu olan Mimar Sinan’ı öğrencilerimize dağıttığımız kitaplarla anlattık. Daha sonra Mimar Sinan’ın neredeyse tüm eserlerinde gördüğümüz kuş evlerinden ilham alarak ‘’Mimar Sinan Kuş Evi Tasarım Yarışması’’ düzenledik. Okullarımızdan yoğun katılımın olduğu yarışma sonucunda bugün başarılı öğrencilerimizle bir araya geldik. İlk 3’e giren öğrencilerimiz kadar yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizin eserleri çok anlamlı ve güzeldi. Projemizin devamında farklı yarışmalarla öğrencilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okullarla koordinasyonumuzu sağlayan hocalarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize projemize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 1. Ayaz Duha Gül’e 3 bin lira, 2.Kemal Utku Gül’e 2 bin lira, 3. Rabia Çölkesen’e 1000 lira ödüller Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve Öğretmenler tarafından verildi.

Daha sonra yarışmaya katılarak bir birinden güzel eserler ortaya çıkaran tüm öğrencilere Akdağmadeni Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler verildi.