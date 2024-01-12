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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan Açık İş İstatistikleri Araştırmasına göre, Yozgat dahil ülke genelinde 199 bin 184 açık iş olduğu belirlendi.

İŞKUR'un Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamındaki görevleri arasında yer alan ve Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) standartlarına uyumlu olarak yılda 4 defa gerçekleştirilen Açık İş İstatistikleri Araştırmasının 2023 yılı dördüncü çeyrek sonuç raporu yayımlandı.

Türkiye genelinde 13-30 Kasım 2023 tarihlerinde örneklemde yer alan 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletmeyle görüşülerek gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, bu dönemde 199 bin 184 açık işin olduğu tespit edildi. Açık iş oranı yüzde 1,2 olarak belirlendi.

Açık iş sayısı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 oranında arttı. Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında imalat, inşaat, bilgi ve iletişim sektörleri geldi.

Açık iş oranın en yüksek olduğu meslekler ise silahsız özel güvenlik görevlisi, alçı dekorasyoncu (kartonpiyer), inşaat işçisi, gazaltı (Mig-mag) kaynakçısı ve paketleme işçisi olarak sıralandı.

Araştırmanın sonuç raporuna İŞKUR'un internet sitesinden ulaşılabiliyor.