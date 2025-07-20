Sarıkaya Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun 2024/3 sayılı satış dosyası kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde, taşınmazların özellikleri, muhammen bedelleri ve açık artırma tarihleri belli oldu.

Satışa çıkarılan taşınmazlar ve detayları şöyle:

1 No’lu Taşınmaz:

Yeri: Sarıkaya ilçesi, Çokumeşme Mahallesi, 108 Ada, 132 Parsel

Yüzölçümü: 1.200,37 m²

İmar Durumu: Yok

Muhammen Bedel: 112.034,53 TL

KDV Oranı: %10

2 No’lu Taşınmaz:

Yeri: Çokumeşme Mahallesi, Gölceğiz Mevkii, 112 Ada, 6 Parsel

Yüzölçümü: 6.007,25 m²

Muhammen Bedel: 140.253,27 TL

KDV Oranı: %10

3 No’lu Taşınmaz:

Yeri: Çokumeşme Mahallesi, Günbirdiyen Mevkii, 119 Ada, 24 Parsel

Yüzölçümü: 1.280,62 m²

Muhammen Bedel: 166.053,90 TL

KDV Oranı: %10

4 No’lu Taşınmaz:

Yeri: Çokumeşme Mahallesi, Karakızdamı Mevkii, 116 Ada, 3 Parsel

Yüzölçümü: 8.781,31 m²

Muhammen Bedel: 205.020,17 TL

KDV Oranı: %10

5 No’lu Taşınmaz:

Yeri: Çokumeşme Mahallesi, Kızılarkaç Mevkii, 101 Ada, 50 Parsel

Yüzölçümü: 11.263,60 m²

Muhammen Bedel: 525.634,67 TL

KDV Oranı: %10

6 No’lu Taşınmaz:

Yeri: Çokumeşme Mahallesi, Ören Mevkii, 103 Ada, 121 Parsel

Yüzölçümü: 39.900 m²

Muhammen Bedel: 931.558,60 TL

KDV Oranı: %10

7 No’lu Taşınmaz:

Yeri: Çokumeşme Mahallesi, Karakızdamı Mevkii, 116 Ada, 5 Parsel

Yüzölçümü: 67.363,43 m²

Muhammen Bedel: 1.572.756,45 TL

KDV Oranı: %10

8 No’lu Taşınmaz:

Yeri: Çokumeşme Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 116 Ada, 37 Parsel

Yüzölçümü: 2.855,81 m²

Muhammen Bedel: 1.747.847,75 TL

KDV Oranı: %20

9 No’lu Taşınmaz:

Yeri: Çokumeşme Mahallesi, Kızılarkaç Mevkii, 101 Ada, 83 Parsel

Yüzölçümü: 23.207,47 m²

Muhammen Bedel: 2.166.030,53 TL

KDV Oranı: %10

Satışa çıkarılacak taşınmazların tapu kayıtlarında mevcut şerhler geçerli olup, detaylı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresinden 2024/3 SATIŞ dosya numarasıyla erişilebiliyor.

Açık Artırma Tarihleri

Her bir taşınmaz için iki ayrı artırma süreci planlandı. İlk artırmalar Eylül 2025, ikinci artırmalar ise Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Satış gün ve saatleri taşınmazlara göre değişiklik gösteriyor.

İlgililerin, ihaleye katılım şartları ve detaylı artırma bilgilerine yine esatis.uyap.gov.tr üzerinden ulaşabileceği bildirildi.