Alımlar, il merkezi ve ilçelerde çeşitli sektörlerde yapılacak.

İŞKUR'un yayımladığı ilana göre en fazla alım Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilecek. Burada özellikle paketleme işçisi (gıda) pozisyonu için 50 kişilik kontenjan ayrıldı. Sorgun ilçesi de 45 kişilik kadro ile dikkat çekiyor.

Personel alımı yapılacak bazı meslek grupları ise şu şekilde sıralandı: Beden İşçisi (Genel):, Satış Elemanı / Danışmanı, Temizlik Görevlisi, Ön Muhasebeci, Aşçı, Fizyoterapist, İnşaat Mühendisi, Elektrik Teknisyeni, Şoför (Yük Taşıma ve Yolcu Taşıma), Kasiyer, Reyon Görevlisi, Forklift Operatörü, Mobilya Montajcısı, Yazılım Geliştirme/Bilgisayar Yazılım Teknisyeni, Psikolog, Özel Eğitim Öğretmeni.

Yozgat merkezde ise en çok alım yapılacak alanlar arasında beden işçiliği, satış danışmanlığı ve temizlik görevliliği bulunuyor.

Personel alımlarıyla ilgili detaylar ve başvuru koşulları İŞKUR'un resmi internet sitesi ve il müdürlüklerinden öğrenilebilecek.

İlçelere Göre Bazı Kadro Dağılımları

Akdağmadeni: Beden işçisi, akaryakıt satış elemanı, kasiyer gibi 6 farklı pozisyon.

Boğazlıyan: 50 paketleme işçisi ile birlikte 6 farklı pozisyon daha.

Sorgun: 16 farklı meslek dalında toplam 45 kişi.

Yerköy: Formacı, fizyoterapist, iş güvenliği uzmanı gibi farklı branşlarda 17 kişi.

Yozgat merkez: 32 farklı meslek grubunda 71 kişi.

Şefaatli, Çayıralan, Sarıkaya, Kadışehri, Yenifakılı gibi ilçelerde ise sınırlı sayıda personel alımı yapılacak.

Başvuruların İŞKUR üzerinden takip edilmesi ve belirtilen niteliklere uygun adayların başvurması gerektiği bildirildi.