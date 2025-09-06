Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belediyeye iletilen şehir şebeke ve çeşme suyu analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Şebe Suyu Temiz

Son günlerde il genelinde görülen akut gastroenterit (ishal, bulantı, kusma) vakalarındaki artış üzerine, vaka yoğunluğu yaşanan mahallelerdeki şebeke içme suyu izleme noktalarından ve sık kullanılan çeşmelerden numuneler alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şehir şebeke suyunda herhangi bir mikrobiyolojik kirliliğe rastlanmadığı bildirildi.

Çeşmelerin Bazıları Kirlenmiş Halde

Bazı mahalle çeşmelerinde mikrobiyolojik kirlilik tespit edildiğini dile getiren Arslan, kısa süre içerisinde bu çeşmelere “İçilemez” uyarı levhaları asılacağını duyurdu.

Başkan Arslan Uyarıda Bulundu

Başkan Kazım Arslan, vatandaşlardan hijyen kurallarına dikkat etmelerini ve yetkililerin uyarılarını dikkate almalarını istedi. Arslan, kirlilik tespit edilen çeşmelere ait analiz sonuçlarının belediyenin resmi internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.

Öte yandan açıklamada analiz raporların öğrenmek için https://yozgat.bel.tr/ adresinde öğrenileceği belirtildi.