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Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı içerisinde bulunmadıklarını ifade eden İl Başkanı Süleyman Adıgözel, hiç bir ittifakın içerisinde yer almadan belediye başkanlığı seçiminde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.

Cumhur İttifakıyla seçime girdiklerini ancak yanlışlara ortak olmak için ittifaka girmediklerini belirten Başkan Adıgözel, “14 Mayıs Genel Seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimiyle, milletimiz milli görüşün tek temsilcisi olduğumuzu sandıkta tasdikledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakıyla seçime girdik. Lakin Yeniden Refah Partisi kendi amblemiyle seçime girdi. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası, Cumhur İttifakı'na katılım için, milli görüş çizgisi içerisinde 30 maddelik şartımızı ortaya koyarak hareket ettik. Yanlışlara ortak olmak için ittifaka girmedik! Seçimden sonra 100 gün bekledik. Cumhur İttifakı bileşenleriyle hem fikir olduğumuz 30 maddenin takipçisi olduk. İcra makamı ciddiye almadı” dedi.

“YEREL SEÇİMLE HÜKÜMET GİTMEZ AMA ÇOK İYİ BİR DERS ÇIKARIR”

Adıgözel açıklamasının devamında, “Yeniden Refah Partisi olarak bugünden, bu saatten itibaren Cumhur İttifakı içinde olmadığımızı cümle âleme ilan ediyoruz. Havuz medyası hala Cumhur İttifakı gibi sözlerle, Yeniden Refah Partisini ifade ettiklerini düşünüyorum.

Yerel seçimler yaklaşırken. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Teşkilatı olarak hiç bir ittifakın içinde yer almadan, belediye başkan adayımızı çıkararak, belediye başkanlığında iddialı olduğumuzu şimdiden ilan ediyorum. Hem de, iş bilen – iş bitiren kadrolarla hazırlanıyoruz. Üften-püften projelerle değil, ayağı yere basan projelere imza atmak için geliyoruz.

Yerel siyasetin hız kazandığı şu günlerde bu iktidarın neden gitmesi gerektiğini söyleyebilmek için neden geldiğini hatırlamamız lazım. AKP’nin seçimler öncesi halka sunduğu en büyük vaadi; 3 Y olarak hafızalarda yer eden ‘yoksulluk, yolsuzluk; yasaklar bizim iktidarımızda olmayacak’ demesiydi.

21 yıldır tek başına iktidar olan AKP’nin 2023 yılında geldiğimiz yoksulluğun çok ciddi arttığını görüyoruz. Memurun, işçinin emeklinin durumu ortada. Yerel seçimle hükümet mi gider? Tabi ki gitmez ama çok iyi bir ders çıkarır. Yeniden Refah Partisi olarak, ‘iş bilenin kılıç kuşanın.’ diyoruz” ifadelerine yer verdi.