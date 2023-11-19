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8 il başkanı bir araya gelerek Yozgat’ın geleceği ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Yozgat’ı kaderine terk etmeyeceklerini belirten il başkanları, “Derdimiz Yozgat, işimiz Yozgat, gücümüz Yozgat” dedi.

Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Abdullah Yaşar, Deva Partisi İl Başkanı Mustafa Bulut, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Demirel, Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Demokrat Parti İl Başkanı Hüsamettin Üzümveren, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, Turan Harekatı Partisi İl Başkanı Yaşar Özer, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Başol ve partilerin merkez ilçe başkaları katıldı.

Toplantıdan sonra konuyla ilgi açıklama yapan Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Yozgat’ı kaderine terk etmeyeceğiz, kalbi Yozgat gönlü Yozgat ruhu Yozgat olan il başkanı arkadaşlarımızla, ‘Derdimiz Yozgat, işimiz Yozgat, gücümüz Yozgat’ dedik ve ‘Yozgat 'ta bir şeyler değişmeli’ diyerek il başkanları olarak bir araya geldik. Yozgat’ın geleceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Abdullah Yaşar, Deva Partisi İl Başkanı Mustafa Bulut, İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan temsilen İl Başkan Yardımcısı Ahmet Başol, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Demirel, Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Demokrat Parti İl Başkanı Hüsamettin Üzümveren, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, Turan Harekatı Partisi İl Başkanı Yaşar Özer ve partilerin merkez ilçe başkalarının katılımıyla yapılan toplantıda şahsi beklentilerden uzak, ‘Derdimiz Yozgat dedik’ ve Yozgat’ın geleceğini konuştuk. Güzel ve verimli bir toplantı oldu. Derdi Yozgat olanları da aramıza davet ediyoruz, birlikte Yozgat’tı kalkındıralım, büyütelim, geliştirelim ve kazanan Yozgat olsun” dedi.