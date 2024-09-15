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Yozgat’ta şantaj ve taciz suçlarından aranan firari yakalandı

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Yozgat’ta şantaj ve taciz suçlarından aranan firari yakalandı

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde şantaj suçundan 12 ay, cinsel taciz suçundan ise 18 ay olmak üzere toplamda 30 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.G.’yi Saraykent ilçesinde yakaladı. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan B.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından Akdağmadeni K1 Tipi Cezaevine teslim edildi.

Yozgat ’ta şantaj ve cinsel taciz suçlarından 30 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari , jandarma ekiplerince yakalandı .

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