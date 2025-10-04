Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSES) Genel Başkanı Gökhan Aymergen, Yozgat dahil 81 ilde federasyon çatısı altındaki pazarcı, manav, halci ve kamyonet sahibi esnafların kantar muafiyetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aymergen, Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde, daha önce kantardan muaf olan esnafların kullandığı kamyonetlerin 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren kantara tabi olacağına dair genelgenin yayınlandığını hatırlattı. Federasyon olarak bu esnafların tekrar kantardan muaf tutulması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Federasyon, muafiyetten faydalanmak isteyen esnafların bağlı bulundukları meslek odasına dilekçe, kimlik ve ruhsat fotokopileri ile araç beyanında bulunmaları gerektiğini belirtti. Bu beyanlar doğrultusunda federasyon tarafından Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne iletilecek “Kare Kod” lu logoya sahip araçlar kantardan muaf olacak. Logosu olmayan araçlar ise 1 Kasım 2025 itibariyle kantara tabi tutulacak.

Aymergen, uygulamanın hem gerçek anlamda bu işi yapan kamyonet sahiplerinin mağduriyetini gidereceğini hem de maksat dışı alanlarda bu işi yapanların tespit edilmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Kantar muafiyeti logosunu almak isteyen esnafların federasyonca belirtilecek ücretin IBAN’a ödemesini yapmaları ve daha sonra dilekçe, kimlik, ruhsat fotokopisi ile birlikte kayıtlı oldukları meslek odasına başvurmaları gerekiyor. Logolar başvuru sayısına göre odalara gönderilecek. Aymergen, üyelerin başvurularını ivedilikle yapmalarının önemine dikkat çekti.

Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, pazarcı esnafını ilgilendiren kantar muafiyetiyle ilgili açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, “Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Derneği üyelerinin dikkatine: Ankara’da her zaman bize destek veren Gökhan Aymergen Başkanımızın girişimi ve Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Federasyonu Başkanımızın çalışması ile sebzecilik işiyle uğraşan meslektaşlarımız, odamıza müracaat ederek ‘Kare Kod’ alacak ve kantara girmeyecekler” ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu, kantar muafiyetinden faydalanmak isteyen esnafın gerekli belgelerle odalarına başvurmaları gerektiğini belirtti. Böylece yalnızca gerçek esnafın kantar muafiyetinden yararlanacağı ve haksız kullanımın önleneceği vurgulandı.