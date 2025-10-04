Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kongresi’ne katıldı.

3–5 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrede, bilimsel temellere dayalı yenilikçi tedavi modelleri ve vizyoner yaklaşımlar ele alınıyor.

Kongrede, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında ulusal ve uluslararası düzeyde uzman sağlık profesyonelleri, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya geliyor. Bütüncül sağlık anlayışı çerçevesinde güncel gelişmelerin ele alınacağı kongrede, geleneksel uygulamalar ve tamamlayıcı tıp yöntemleri üzerine sunumlar ve paneller düzenleniyor.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’ın da katılım sağladığı kongrede, Bozok Üniversitesi’nin sağlık bilimleri alanındaki çalışmaları ve geleneksel tıp uygulamalarına yönelik projelerinin tanıtılması bekleniyor. Yaşar’ın, üniversitenin bilimsel üretkenliği ile sağlık alanındaki vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı bildirildi.