Nesine 3. Lig 3. Grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin 5’inci haftasında Karabük İdmanyurdu ile karşı karşıya geldi. Maçta, Yozgat’ın profesyonel ligdeki tek temsilcisi Bozokspor yarım düzüne gol attı.

Bozokspor Maç (4)

Bozokspor Karabük İdmanyurdu’nu 6 Golle Geçti

Yozgat Bozokspor, Karabük İdmanyurdu ile Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadında oynanan karşılaşmada 6 golle 3 puanı aldı.

Bozokspor

Bozokspor Karabük İdmanyurdu Maçından Dakikalar

Maçın 1’inci Dakikasında Karabük İdmanyurdu 99 numaralı oyuncusu Kaan Erdoğan Kaleci Mucahit Çıra’ya Pres yapması sonucunda top taca çıktı.

16. dakikada Bozokspor’da Mert Çayır savunma arkasına sarktı ve 15 numaralı Kağan Köroğlu’nun müdahalesinde hakem penaltı kararı verdi.

18. dakikada Bozokspor’un 10 numaralı oyuncusu Nevzat Bilen penaltı atışı kullandı. Kalecinin sağına vurarak, topu fillerle buluşturdu.

24. dakikada Karabük İdmanyurdu oyuncusu 5 numaralı Mustafa Yorulmaz ceza sahası içerisinde Bozokspor oyuncusu Adnan Aktaş’ı düşürdü. Hakem Penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada Bozokspor’un 7 Numaralı oyuncusu Mert Çayır Kalecinin sağına şık bir vuruş yaptı. Topu ağlarla buluşturdu.

29. dakikada 15 Numaralı Karabük İdman yurdu oyuncusu Kağan Köroğlu Ceza sahasında topla buluştu Bozok spor kalecisi tehlikeyi yatarak önledi

37. dakikada Bozokspor oyuncusu Nevzat Bilen Karabük İdmanyurdu oyuncusuna yaptığı müdahaleden dolayı Sarı kart gördü

45. dakikada İlk yarının sonuna Hakem en az 3 dakika ekledi.

45+3. dakikada Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk Yarı sonucu Karabük İdmanyurdu:0-2: Bozokspor

46. dakikada Bozokspor’da Emre Fırtına savunma arkasına sarktı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

47. dakikasında Karabük idmanyurdu sağ kanattan atak gerçekleştirdi Bozokspor’lu oyuncu kornere gönderdi.

48. dakikasında tehlikeli gelişen Karabük idmanyurdu atağında Tugay Keleş Bozokspor kalecisi Mücahit’e faul yaptı.

51. dakikada Karabük idmanyurdu Kaan Bozokspor oyuncusu Adnan’a faul yaptı

52. dakikada Karabük idmanyurdu oyuncusu Arda belen sarı kart gördü. Ceza sahası dışındaki müdahalesinden dolayı hakem serbest vuruş verdi.

53. dakikada Bozokspor’un 10 Numaralı oyuncusu Nevzat Bilen frikik kullanmak için topun başına geçti. Şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

59. dakikada Bozokspor’da 7 numaralı formasıyla Mert çayır oyundan alındı. 50 numaralı formasıyla Oktay Gürdal oyuna dâhil oldu.

61. dakikada Karabük İdmanyurdu 5 Numaralı oyuncu Mustafa Yorulmaz Bozoksporlu oyuncuya müdahalesinden dolayı sarı kart gördü. Gördüğü sarı kart, 2. sarı kartı olunca, kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Karabük İdman yurdu 10 kişi kaldı.

66. dakikada Bozokspor’da emre fırtına sert ve düzgün vurdu. kaleci korner’e çeldi.

69. dakikada Bozokspor atağında Ahmet Can’ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

Yozgat kız hentbol takımından yoğun tempo
Yozgat kız hentbol takımından yoğun tempo
İçeriği Görüntüle

71. dakikada Bozokspor oyuncusu Emre Fırtına ceza sahasına girdi Karabük idmanyurdu oyuncusu kornere yolladı.

73. dakikada Bozokspor oyuncusu 10 numaralı formasıyla Nevzat Bilen köşe vuruşu kullandı. Oktay Gürdal kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.

79. dakikada Karabük idmanyurdu oyuncusu Tugay Keleş ceza sahasındaki pozisyonu değerlendiremedi.

83. dakikada Bozokspor oyuncusu Emre Fırtına’nın ortasında Caner Koca dokundu, topu ağlara gönderdi.

90. dakikada Hakem 2 dakika uzatma gösterdi

90+2 dakikada Bozoksporda 13 numaralı formasıyla Adnan Aktaş’ın asistiyle Mustafa Tahir Babaoğlu ceza sahası içinde topu ağlarla buluşturdu.

Maç Sonucu: Karabük İdmanyurdu:0-6:Bozokspor

Bozokspor Maç (3)

İlk 11 Ve Yedekler

Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde: Mücahit Çıra, Necmican Cebeci, Adnan Aktaş, Furkan Çolak, Ahmet Uzun, Caner Koca, Eren Büyükkaya, Mert Çayir, Nevzat Bilen, Emre Fırtına, Mustafa Yıldırım.

Bozokspor’un yedekleri şu şekilde: Eren Karataş, Mustafa Özbay, Yusuf İnci, Abdullah Kaygısız

Oktay Gürdal, Baraa Kaya, Mehmet Eren Torun, Korkmazcan Dernek, Tahir Babaoğlu

Karabük İdmanyurdu ilk 11’i şu şekilde: Furkan Yasin Çevik, Mustafa Yorulmaz, Kağan Köroğlu

Ahmet Sezer, Tolga Köksal, Mert Özyıldırım, Alper Süren, Ege Okka, Yunus Emre Alagöz, Kaan Erdoğan, Berkcan Cengiz

Karabük İdmanyurdu yedekleri şu şekilde: Ahmet Türkyılmaz, Eray Uysal, Eren Altıntaş, Umut Can Kanber, Muhammed Semih Kocatürk, Arda Belen, Mehmet Durgut, Hasan Berke Kayacan, Tugay Keleş, İhsan Efe Çalış

Şahin Berker, Orta Hakem, Şükrü Mert, Yardımcı Hakem, Kadir Kara, Yardımcı Hakem, Ali Samet Özoğlu 4. Hakem olarak belirlendi.

Muhabir: Mehmet Salih Yüce