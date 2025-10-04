Samimi bir ortamda gerçekleşen programda veliler, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Çocukların sosyal uyumunu destekleyen etkinlikte, aileler birbirleriyle tanışma imkânı buldu.

Programa katılan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, veliler ve öğrencilerle sohbet ederek görüşlerini dinledi.

İl Müdürü Altınkaynak, bu tür etkinliklerin aile-okul iş birliğini güçlendirdiğini belirterek emeği geçen okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti.

Etkinliğin, veliler ve öğrencilerin karşılıklı tanışması ve okul ortamına uyum sürecinin desteklenmesi açısından verimli geçtiği ifade edildi. Veliler, çocuklarının eğitim sürecine katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek memnuniyetlerini dile getirdi.