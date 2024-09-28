Yozgat’ta Patlayan “Tost” Toplantısının Videolarına Ulaştık!

Türkiye'de binlerce mağduru ortaya çıkan ve ilk haberi İleri Gazetesinde yayımlanan Tost uygulamasını tanıtmak amacıyla geçtiğimiz aylarda Yozgat'ta bir toplantı düzenlendiği bilgisine ulaşarak kamuoyuna duyurmuştuk.

Yozgat’ta herkes tarafından bilinen bir mekânda, özel davetiye ile yapılan toplantı ile ilgili yeni görsellere ve videolara İleri ekibi olarak ulaştık.

"Tost" uygulamasına yüksek meblağlarda para yatıran üyelerin ve sistemi başkalarına tanıtarak üye sayısını artıran grup temsilcilerinin davet edildiği toplantı, sınırlı bir katılımcı listesiyle gerçekleştirilmişti.

Yalnızca özel davetiyeyle giriş yapılabildiği ve katılımcıların isimlerinin önceden belirlenmiş olduğu toplantıyla alakalı yeni ulaştığımız videolarda salonun dolu olduğu göze çarptı.

Öte yandan ulaştığımız videoda konuşmacı olarak kürsüde bulunan kişinin İ. D. isimli bir şahıs olduğu ve İ. D.’nin Tost uygulamasının Türkiye temsilcisi olduğu iddia edildi.

İ. D. isimli şahıs olduğu iddia edilen kişinin videoda, “Yaptığımız ticaret tamamen caizdir. Arkadaşlar bu tostun dini boyutu. Fetva vermiyoruz. Sadece örnek veriyoruz. Şimdi gelelim tostun hukuki boyutuna. Kullandığımız uygulama yasal mı” şeklinde konuştuğu görülüyor.

Ayrıca toplantıdan ulaştığımız videolarda Yozgat temsilcisi olduğu söylenen Z. K.’nın da bir konuşma yaptığı görülüyor.

“ASIL ÜNÜME TOST’LA KAVUŞTUM”

Z. K. Yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanıyor: “Hoş geldiniz Tost ailem. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Tost platformunda herkes beni Zeliş olarak biliyor. Sevgili İ. D. beni o şekilde yazmış. Gerçek adım Z. K. Ben mühendisim. Aslında Yozgat’ta ünlüydüm kendi çapımda. You Tube kanalım vardı. Herkes beni You Tube kanalımdan tanırdı. Tost platformuna girdikten sonra ünlü olmadığımı fark ettim. Asıl ünüme burada kavuştum. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yardım edemediği varsa da özür diliyorum.”

Z. K. konuşmasının devamında, “Yaklaşık 3 ay oldu. Bende Necmi Bey sayesinde tanıştım. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Tost uygulamasını tanımadan önce kripto borsalarını olan güvenim bitmişti. 2 milyon kaybım olmuştu. 5 binle başladım şu anda 500 dolar gibi bir meblağla ulaştım. Bana katkıda bulunan bütün üye arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“100 BİN İLE 1 MİLYON DOLAR ARASINDA KAZANÇ SAĞLIYORUZ”

Uygulama hakkında detaylı bilgi veren Z. K., “Öncelikle davet kısımları var. Üye olabilmeniz için en az 30 dolarla giriş yapmanız gerekiyor. O şekilde bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Bir üstümüze geçerli üye olabilmeniz için 50 dolar olması gerekiyor. Her gün 4 kere tıklama yapmamız gerekiyor. 50 ve 500 dolar arasında kazancımızı sağlıyoruz. Daha da iyi gelir elde etmemiz için vip 2 olmamız gerekiyor. Bunun için de 500 dolar ve 50 dolar yatırmış 5 tane birinci düzey üyemiz olması gerekiyor. 500 ile 2 bin arasında kazancımızı sağlıyoruz ve 30 dolar ödülümüz geliyor. Vip 3’e geçmek için de 11 üyemiz 2 bin dolar alt limit ve 6 bin üst limit olarak devam ediyoruz. Buradan da 60 dolar ödül geliyor. Yani gittikçe katlanıyor. Ben şu anda yediye ulaştım. Vip 3’te ise aynı o şekilde. Vip 4’te de yine bir üst katmana çıkıyoruz. 6 bin ile 20 bin olarak. Vip 5’te de 20 binden başlıyor 100 bin dolara kadar çıkıyor. Burada da 26 üyemiz olması gerekiyor. En son üst doruk noktamızda 6 oluyor. Burada da 100 bin ile 1 milyon dolar arasında kazancımızı sağlıyoruz ve 9 kere tıklamamızla en yüksek ödülü alıyoruz” şeklinde konuştu.

“2 AYDA BEN VİP 4’E ULAŞTIM”

Bilgi vermeye devam eden Z. K., “Aramızda tabi bunları yapan üstlerimiz var. Ben şu anda Vip 4’teyim. Ama 5 binle… 2 ayda ben vip 4’e ulaştım. Gerçekten çalışırsak başarabiliyoruz. Şansa inanmıyorum. Şansı çalışmakla, azimle, başarıyla sağlıyoruz. Ben gecemi gündüzüme kattım emek verdim ve karşılığını Tost ailesinden fazlasıyla da aldım. Faiz durumumuz var. Gökyüzü faizleri olarak geçiyor. Bunların da günleri var. 7, 15, 30, 60,120, 360 gibi ilerliyor. Biz 7 günde faize koyduğumuzda 7 gün çekim yapamıyoruz. 15 güne koyduğumuzda 15 gün çekim yapamıyoruz. Buna da gökyüzü demesinin sebebi faiz günü arttıkça katlanarak artıyor. Bunu da yapıp uygulayabilmemiz için 100 puanı geçmemiz gerekiyor. Burada da güzel kazançlar var. 30 gün beklememiz gerekmiyor. Bunu da özellikle söyleyeyim. Komisyon kesilir mi diyorlar. Günü doldurduğunuzda komisyon kesilmiyor. Gün sayınız da arttıkça faiz oranınız artıyor” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Toplantıda F. A.’nın de üstün başarı gösterdiği söylenerek kürsüye davet ediliyor.