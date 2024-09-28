Enflasyon oranları, artan yaşam maliyetleri ve ekonomik dalgalanmalar, asgari ücrette yapılacak artışın ne kadar olacağı konusunda belirsizlikler yaratıyor.

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, CNBC-e canlı yayınında yaptığı açıklamada, enflasyonun kontrol altında tutulması için atılan adımlara dikkat çekti. Sezgin, asgari ücrete ara zam yapılmamasının bu stratejinin bir parçası olduğunu belirterek, hükümetin enflasyonla mücadele konusundaki çabalarını vurguladı.

Sezgin, 2025 yılı için asgari ücretteki artışın yüzde 30 civarında olabileceğini ifade etti. “Yüzde 30’luk bir rakam görmek benim için şaşırtıcı olmaz. Eğer bu rakamın altında kalırsa, enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü hareket etmesi mümkün,” dedi. Bu durum, çalışanların alım gücünü artırma çabası açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Asgari ücretteki artışın piyasa faiz oranları ve enflasyon üzerinde doğrudan etkisi olabileceğine dikkat çeken Sezgin, Ocak ayında yapılacak zammın enflasyonu olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Merkez Bankası'nın olası sınırlı faiz indirimlerinin ardından, asgari ücret zammının enflasyon rakamlarını olumsuz yönde etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

2025 yılı asgari ücret zammı hakkında yapılan değerlendirmeler, hem çalışanlar hem de işverenler için büyük önem taşıyor. Yozgat’ın ekonomik durumu ve asgari ücret artışının etkileri, yerel düzeyde de geniş yankılar uyandırması bekleniyor. Ekonomik istikrarın sağlanması adına atılacak adımlar, hem bireylerin yaşam standartlarını yükseltmekte hem de ülke ekonomisinin genel sağlığı açısından kritik bir rol oynamakta.