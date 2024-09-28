Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı yeni düzenlemeler, kredi kartı borçlarının yapılandırılması sürecine dair önemli değişiklikler getiriyor.

Yeni düzenlemeye göre, asgari ödeme tutarını 30 gün boyunca ödeyemeyen kredi kartı sahipleri, geçmiş borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuruda bulunabilecek. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, 26 Eylül 2024’ten önce oluşan kredi kartı borçlarının yapılandırma kapsamında olması; bu tarihten sonraki borçlar için yapılandırma uygulanmayacak. Bankalar, bu yapılandırma taleplerini değerlendirip onay verme yetkisine sahip olacak.

Yapılandırma süreci, bireysel kredi kartı borçlarını 60 aya kadar vadelere bölebilecek şekilde düzenlenmiş durumda. Taksitler, her ayki asgari ödeme tutarlarına eklenerek ödenecek. Kredi kartı borçlarına uygulanacak azami faiz oranı yüzde 3.11 olarak belirlenirken, ihtiyaç kredilerinde faiz oranını bankalar belirleyecek. Ayrıca, kredi kartı borcunun en az yüzde 50’si ödenmedikçe, borçlu kartların limitleri artırılamayacak. Bu kural, yalnızca borçlu kartlar için değil, kart hamiline verilen ek kartlar için de geçerli olacak. Yapılandırma sonrası, borç tutarı kredi kartı limitini aşsa dahi bu durum limit aşımı sayılmayacak.

Tüketici kredileri için de benzer bir yapılandırma süreci devreye girdi. 26 Eylül 2024 öncesinde kullandırılan ihtiyaç kredileri için, anapara veya faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi durumunda borçlular, bu kredileri yeniden yapılandırma imkanına sahip olacak. Bu kapsamda, borçlar talep edilmesi halinde 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Ancak yapılandırma başvurusu yapacak kişilerin kamu veya özel bankalarına başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bankalar, başvuruları değerlendirirken müşterilerden gelir durumuna dair belgeler talep edebilecek ve uygun görülen müşterilere yapılandırma imkanı sunulacak.

BDDK’nın verilerine göre, 13 Eylül 2024 itibarıyla bankacılık sektöründe takibe düşen bireysel kredi kartı alacakları 43 milyar 447 milyon lira, tüketici kredileri ise 46 milyar 390 milyon lira seviyesine ulaşmış durumda. Bu yapılandırma sürecinin hayata geçmesiyle birlikte, kredi kartı ve tüketici kredilerindeki borçluların mali yüklerinin hafifletilmesi, bankaların ise tahsilatlarını daha kolay yapabilmesi amaçlanıyor.

Yozgat'taki kredi kartı ve tüketici kredisi borçluları da bu düzenlemelerden yararlanabilecek. Bankalarla yapılacak görüşmeler sonrasında borçların 60 aya kadar taksitlendirilmesi, Yozgat’taki bireysel borçluların yükünü hafifletebilir. Kentteki yerel bankaların ve şubelerin, borç yapılandırma başvurularını hızlı bir şekilde değerlendirmesi bekleniyor.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da kredi borçlarının kontrol altına alınması ve yapılandırma süreçleri sayesinde ekonomik dengelerin korunması hedefleniyor.