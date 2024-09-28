Maskeli saldırganlar, Serhat Akın’a üç el ateş ederek, ayağından yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Akın, saldırıyı sosyal medya hesabından “Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe” ifadesiyle duyurdu.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Serhat Akın, saldırı hakkında emniyet güçlerine ifade verirken, tehditler aldığını belirtti. Özellikle “Paralı köpekler” ifadesini kullandığı bir televizyon programından sonra tehditlerin başladığını aktaran Akın, bu tehditlerin bazı tribün gruplarından geldiğini öne sürdü.

Olayın yankıları sürerken, spor yorumcusu ve gazeteci Aydın Cingöz de saldırının arka planına dair çarpıcı iddialarda bulundu. Cingöz, saldırının bir grup tribüncü tarafından organize edildiğini belirterek, saldırının Serhat Akın’ın spor programında sarf ettiği “Paralı köpekler” ifadesine tepki olarak düzenlendiğini söyledi.

Cingöz, “Saldırganlar önce keşif yapıyor, kanalın yeri ve çıkış saatlerini gözlemliyorlar. Serhat Akın programdan çıkarken, bir kişi koşarak ona yaklaşıp üç el ateş ediyor. Ardından saldırgan bir motosikletle olay yerinden kaçıyor. Bu olaydan önce, Serhat Akın’a tehdit mesajları gelmeye başlamış. Tribüncüler, Bursa’da yaşayan yakın bir arkadaşı aracılığıyla tehditlerini iletmişler” dedi.

Serhat Akın’ın verdiği ifadede, tehditlerin kaynağı olarak bazı tribün gruplarını işaret ettiği belirtiliyor. İddiaya göre, Akın’ın yakın çevresine iletilen bu tehditler, televizyon kanalının yönetimine kadar ulaşmış ve olaydan önce Serhat Akın'a bu konuda uyarı yapılmış.

Aydın Cingöz, konuyla ilgili sözlerini, “Bu olay dikkatimi çekti. İki hafta önce kanal yönetimine bu durumu bildiriyorlar, Serhat Akın’a tetikçi bulundu diye haber yolluyorlar” diyerek tamamladı.

Saldırının arkasında kimlerin olduğu ve saldırganların hangi gruplarla bağlantılı olduğu soruşturma kapsamında araştırılıyor. Polisin, Serhat Akın’ın ifadeleri ve tehdit mesajlarını incelemeye aldığı öğrenilirken, saldırının tribün gruplarıyla olan bağlantısı merakla bekleniyor.

Bu gelişmeler ışığında, Yozgat dahil olmak üzere çeşitli illerdeki taraftar grupları ve spor camiası olaya tepkilerini dile getiriyor. Spor dünyasında yaşanan bu tür olayların, özellikle tribün gruplarıyla bağlantılı iddiaların üzerine gidilmesi, taraftarlar arasında gerginlik yaratabilir.