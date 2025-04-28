Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda, ormanlık alanda silah bulunduran bir şahsı gözaltına aldı.

Ekiplerin aldığı duyum üzerine, Yerköy’de yapılan operasyonda S.Ş. isimli şahsın üzerinde ruhsatsız silah taşıdığı tespit edildi. Yapılan aramada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 60 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 52 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet tüfek şarjörü ve 1 adet kasatura bulundu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı faaliyetlerle mücadeleye devam edeceğini belirterek, “Bu tür operasyonlar, bölgedeki güvenlik ve asayişin sağlanması adına kararlılıkla sürdürülmektedir” açıklamasını yaptı.