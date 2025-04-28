SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve SORGED koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Gençler Afete Hazırlanıyor" başlıklı eğitim programının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

25-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Niğde’de Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitim, gençlerin afet farkındalığını artırmayı ve afet yönetimi konusundaki becerilerini geliştirmeyi amaçladı.

Eğitim programı, Erasmus+ Gençlik Katılımı programı kapsamında SORGED, Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği, Yedi İklim Kültür Sanat Eğitim Bilim ve Yardımlaşma Derneği ve İlk Sen Ol Gençlik Hareketi Derneği ortaklığında gerçekleştirildi.

Eğitim sürecinde, afetlere karşı hazırlıklı olma noktasında kritik bilgilerin verildiği ve gönüllülük, afet öncesi, anı ve sonrası yapılması gerekenler, risk değerlendirmesi, acil durum planlaması, kriz iletişimi gibi önemli konularda detaylı bilgiler sunuldu. Katılımcılar, afetlere karşı daha bilinçli hale gelerek, kriz anlarında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, eğitim programının ardından yaptığı açıklamada, "Bu eğitimle birlikte, gençlerimizin afetlere karşı daha hazırlıklı olmalarını sağladık ve onların gönüllü takımlarının oluşturulmasında önemli bir adım attık. Amacımız, daha bilinçli bir toplum oluşturmak ve afetler karşısında güçlü bir dayanışma ağı kurmaktır. Katılımcı gençlerimize ve projede yer alan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Proje, gençlerin afetlere karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlarken aynı zamanda gönüllü çalışmaların önemine dikkat çekerek, toplumda duyarlılığı artırmayı hedefliyor.