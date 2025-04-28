Selçuk Üniversitesi, sanat, tasarım ve dijital medya alanlarında ekolojik zekâ temelli eğitim modellerinin ele alındığı uluslararası bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. "Disiplinler Arası Sanat, Tasarım ve Dijital Medya Öğretimi İçin Ekolojik Zekâya Sahip Pedagojik Cihaz" başlıklı çalıştay, Selçuk Üniversitesi Müze Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çalıştayda, Türkiye’den Selçuk Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi; Tunus’tan Sfax, Monastir ve Gafsa Üniversiteleri; Fransa’dan Dijon Sanat ve Tasarım Okulu; Yunanistan’dan ise Helenic Üniversitesi'nin yanı sıra çeşitli inovasyon ve atık yönetimi dernekleri yer aldı. Projenin Türkiye koordinatörlüğünü Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Recai Kuş, genel koordinatörlüğünü ise Sfax Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ikbel Charfi üstlendi.

Selçuk Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Recai Kuş, çalıştayın çevresel farkındalık ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ettiğini belirtti.

Kuş, “Çalıştayımız, ekolojik ve pedagojik yapay zekâ destekli araçlar üretme hedefine katkı sağlayacak” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu da, projenin hem Türkiye hem de Akdeniz havzası ve Avrupa Birliği ülkeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

PALETT-A PROJESİ TANITILDI

Etkinlikte ayrıca, 2024-2027 yılları arasında yürütülecek PALETT-A projesi de tanıtıldı. Proje kapsamında sanat, tasarım ve dijital medya alanlarında ekolojik zekâ temelli öğretim yöntemleri geliştirilmesi hedefleniyor. Proje, Tunus’tan beş, Türkiye’den iki ve Avrupa’dan üç ortak kurumun katılımıyla yürütülüyor.

FARKINDALIK SUNUMU YAPILDI

Programın ilerleyen bölümünde Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, "Plastik Aşkı Öldürür" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Temel, plastiklerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlarını anlatan Temel, geri dönüştürülebilir ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalıştay, akademisyenler, öğrenciler ve alanında uzman katılımcılarla sürdürülebilir bir eğitim anlayışının geliştirilmesi amacıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.