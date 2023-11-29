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Kadışehri İlçe Emniyet Amirliği personellerince 60 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı.

Kadışehri İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenli olarak okullarda öğrencilere trafik kuralları anlatılıyor. Bu kapsamda personeller tarafından Şehit Adem Canpolat İlkokulu ve Ahmet Yesevi İlkokulunda 60 öğrenciye genel trafik kuralları anlatıldı. Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimler de hız kesmeden devam ediyor.

Öğrencilere yönelik eğitimlerde genel trafik kuralları, genel trafik kuralları, yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, trafik düzeni ile ilgili genel bilgiler, trafik işaret cihaz ve levhalarının önemi ve anlamı, emniyet kemeri kullanımının önemi konularında eğitim verildi.