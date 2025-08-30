Yozgat'ta Okullarda Yeni Dönem Artık Zorunlu Olacak

Yozgat’ta okullarda 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren tek tip okul ayakkabısı uygulaması başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar çerçevesinde, öğrenciler artık formalarının yanı sıra siyah deri ve kösele tabanlı okul ayakkabısı giyecek.

MEB’in yayımlayacağı tebliğle uygulama yürürlüğe girecek ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılı itibarıyla okullarda uygulanmaya başlanacak.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında başlatılan serbest kıyafet uygulaması, öğrenciler arasında marka yarışına ve akran zorbalığına yol açmıştı. Veliler, çocuklarının sosyal baskı nedeniyle çakma ürünlere yönelmek zorunda kaldığını belirtmişti.

Yeni uygulama ile bu sorunların önüne geçilmesi, öğrencilerin ayak sağlığının korunması ve eşitlik sağlanması hedefleniyor.

Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) öğrencilerin ayakkabı kullanımıyla ilgili hazırladığı raporu MEB ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine sundu. Raporda deri ve kösele tabanlı ayakkabıların çocuk gelişimine katkıları vurgulandı.

TASD verilerine göre, serbest kıyafet uygulamasının yaygın olduğu son 10 yılda çakma ayakkabı pazarı 20 milyon çiftten 200 milyon çifte yükseldi. Global markalı spor ayakkabılarının ithalatı da aynı dönemde artış gösterdi.

Uzmanlar, özellikle çakma spor ayakkabıların çocukların ayak gelişimini olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Yumuşak tabanlı ayakkabılar taban düzlüğünden içe ve dışa basmaya kadar çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

TASD Başkanı Berke İçten, Avrupa’da birçok ülkede tek tip siyah okul ayakkabısının kullanıldığını belirterek, uygulamanın statü farkını ortadan kaldıracağını ve veliler üzerindeki maddi baskıyı azaltacağını söyledi.

İçten, “Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki yıl yayımlanacak tebliğde çocukların gelişimine uygun ayakkabı modeli yer alacak” dedi.