İstanbul’da, öğretmenlerin proje süreçlerine daha etkin katılım sağlamaları amacıyla “Öğretmenler için Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Danışmanlığı Eğitimi” düzenlendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Kurulay ile Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın eğitmenliğinde gerçekleştirilen eğitim, 28 Ağustos 2025’te Fatih Kampüsünde, 29 Ağustos 2025’te ise Beylikdüzü Kampüsünde yapıldı.

Farklı branşlardan 85 öğretmenin katıldığı programın sabah oturumlarında “Temel Kavramlar ve Proje Döngüsü Yönetimi” ile “Proje Hazırlık Süreci, Planlama, Yönetim ve Yaygınlaştırma Teknikleri” konularında seminerler verildi. Öğleden sonra ise “Proje Fikri Geliştirme ve Yazım Teknikleri Uygulaması” yapıldı.

Katılımcılar, proje sürecini öğrenme, yazım tekniklerini görme, TÜBİTAK hakkında bilgi edinme, ekip çalışması deneyimleme ve farklı anlatım yöntemlerini tanıma açısından eğitimi faydalı bulduklarını ifade etti. Programın yoğunluğuna dikkat çeken öğretmenler, bazı etkinlik sürelerinin gözden geçirilmesi ve eğitimin daha uzun vadeye yayılması yönünde önerilerde bulundu.

Eğitimin ilham verici ve ufuk açıcı olduğunu vurgulayan Özel Sultan Fatih Eğitim Kurumları Genel Müdürü Enver İstif ile Beylikdüzü Kampüs Müdürü Mustafa Ortaç, katkılarından dolayı Prof. Dr. Kurulay ve Prof. Dr. Böyükata’ya teşekkür ederek plaket takdim etti.