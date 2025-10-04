“Toprak, Tohum ve Temiz Hava” temasıyla yapılan çalışmada minik öğrenciler, tohumları kendi elleriyle toprakla buluşturdu.

Çocuklar, diktikleri tohumların filizlenme sürecini yakından takip ederek doğayı tanıma ve çevre bilinci kazanma imkânı buldu.

Öğrencilerin doğaya olan sevgisini artırmayı amaçlayan etkinlik, aynı zamanda çevreye duyarlı bireyler yetiştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Öğrenciler, tohumların filizlenme heyecanını öğretmenleriyle birlikte paylaşarak öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirdi.

Okul yönetimi, bu tür uygulamalı etkinliklerin çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirtti.