Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Sarıkaya Kaymakamı Mübin Demirkıran, Belediye Başkanı Osman Gözan, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu ile dernek başkanı ve üyeleri katıldı.

Dernek Başkanı Hicran Demirkıran, yaklaşık 40 kadının katıldığı ve üç ay süren proje hakkında bilgi vererek, kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığını güçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlendiğini aktardı.

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, İçişleri Bakanlığı’nın derneklere sağladığı proje desteklerine değinerek, kadın STK’larına önem verildiğini vurguladı. Yurtlu, projenin beden eğitimi uzmanı, diyetisyen ve fizyoterapistler tarafından sağlık, spor ve sıhhi etkinlikleri kapsadığını, projenin Kozaklı Termal Tesisleri gezisiyle sona ereceğini ifade etti.

Kaymakam Mübin Demirkıran ve Belediye Başkanı Osman Gözan da projede emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, benzer sosyal ve kültürel projelerin desteklenmesinin önemine değindi.