Çekişmeli geçen mücadelede Yozgat temsilcisi, salondaki coşkulu taraftar desteğine rağmen sahadan 40-33 mağlup ayrıldı.

İlk Yarı Kastamonu Üstünlüğüyle Tamamlandı

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı büyük heyecana sahne oldu. Hücumda etkili ataklar geliştiren temsilcimiz, rakip savunmayı zaman zaman zorladı. Ancak Kastamonu Dinamikspor, ilk devreyi 21-18 önde tamamladı.

Yozgatlı Sporcular Sahada Büyük Mücadele Verdi

İkinci yarıda toparlanan Yozgat ekibi, farkı kapatmak için hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı. Özellikle kanatlardan yapılan ataklarla oyunda dengeyi sağlamaya çalışan temsilcimiz, rakibine kolay gol şansı vermedi. Ancak tecrübesiyle öne çıkan Kastamonu Dinamikspor, skoru korumayı başararak sahadan 40-33 galip ayrıldı.

Tribünlerden Tam Destek

Kendi seyircisi önünde sahaya çıkan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler hentbol takımı, taraftarların yoğun desteğini aldı. Tribünleri dolduran hentbolseverler, genç sporcuların mücadelesini alkışlarla destekledi.

“Takımımız Mücadele Gücünü Gösterdi”

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler hentbol takımı kulüp Başkan Ceren Duman, takımın ilk maç olmasına rağmen sahada büyük bir mücadele sergilediğini söyledi.

Duman, “Oyuncularımızın ortaya koyduğu hırs ve azim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bugün sahadan mağlup ayrıldık ama kazanma isteğimiz ve mücadeleci ruhumuz gelecek haftalarda bize puan olarak geri dönecektir” dedi.

Duman, “Seyircimizin desteğini yanımızda hissettik. Önümüzdeki maçlarda daha çok çalışarak galibiyetler alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.