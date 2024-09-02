Yozgat'ta okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil, "uyum" eğitimi için çaldı.

Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu'nda uyum eğitiminin ilk günü dolasıyla program düzenlendi. Programda öğrencilere pamuk şekeri ikram edildi.

Etkinlikle alakalı bir açıklama yapan Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu Müdürü Vehbi Candemir, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı birinci sınıf ve anasınıflarına yönelik etkinlikleri kapsamında program düzenlediklerini söyledi.

Candemir, “Okulumuzda 74 tane birinci sınıf, 45 tane anasınıfı öğrencisi olmak üzere eğitim-öğretime başlamış bulunmaktayız. Uyum haftasında öğrencilerimize moral ve motivasyon olması açısından her yıl düzenli olarak yaptığımız ve bu yılda etkinlik düzenledik. Öğrencilerimize pamuk şeker ikramında bulunduk. Öğrencilerimiz ve velilerimiz öğretmenlerimizle tanıştılar. Öğretmenlerimizi öğrencilerine ve velilerimize okul boyunca neler yapması gerektiği ve okul hakkında tanıtımlar gerçekleştirdiler. Okulumuz rehberlik servisi aracılığı ile veli bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Bütün eğitim camiasının yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu kapsamda güzel yıl geçirmemizi temenni ediyorum herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.