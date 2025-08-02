Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı kararla, ‘şekersiz’ ifadesiyle satılan ürünlerin raflarda yer alması yasaklandı. Yeni düzenleme dün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı kararla, dün itibarıyla Türkiye genelindeki marketlerde ‘şekersiz’ ibaresiyle satılan içeceklerin satışı yasaklandı. Bakanlık tarafından uygulamaya konulan karar doğrultusunda, Yozgat dahil 81 ilde söz konusu ürünler raflardan kaldırıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ürün içeriklerinde doğal ya da yapay tatlandırıcı bulunsa dahi ‘şekersiz’ ibaresinin artık ambalajlarda yer alamayacağı belirtildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, tüketiciyi yanıltabilecek ifadelere karşı denetimlerin artırılacağı da bildirildi.

Daha önceki tebliğe rağmen bazı firmaların ambalajlarda ‘şekersiz’ ifadesini kullanmaya devam ettiği tespit edilmesi üzerine, yeni uygulamayla birlikte, bu tür etiketlerin tamamı yasak kapsamına alındı. Pekmez, hurma ve agave gibi doğal kaynaklı tatlandırıcılar da bu düzenlemenin içine dahil edildi.

Düzenleme kapsamında, ürün içeriğinde tatlandırıcı bulunması durumunda bu bilginin ambalaj üzerinde açıkça, farklı bir yazı stili veya renk kullanılarak belirtilmesi zorunlu hale getirildi.