Sarıkaya Müftülüğü tarafından düzenlenen Aylık Mutat Toplantı ilçede gerçekleştirildi.

Toplantıya Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran katılarak din görevlisi hocalara hitap etti. Toplantıda, hocaların talep ve istekleri dinlendi, görüş ve öneriler değerlendirilerek istişarelerde bulunuldu.

İlçe Müftüsü Zühdü Elveren başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yürütülen din hizmetleri, gençlik ve eğitim çalışmaları ile Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri masaya yatırıldı.

Yetkililer, toplantıya katılımından dolayı Kaymakam Demirkıran’a teşekkür ederek, hocaların görevlerinde başarılar diledi.