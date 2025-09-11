Şefaatli’ye Caferli köyünde taziye evinin çevresi parke taşıyla döşenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çalışmalar köy halkının imece usulü katkısıyla gerçekleştirildi. Köy sakinleri el birliğiyle parke taşlarını döşeyerek taziye evinin çevresini daha kullanışlı hale getirdi.

Caferli Köyü Muhtarı Mesut Şimşek, yaptığı açıklamada, köy için yapılan her hizmetin kendileri için değerli olduğunu belirterek, “Her şey köyüm için. Halkımızla birlikte imece geleneğini yaşatarak taziye evimizin çevresini parke taşıyla döşedik. Emeği geçen tüm köylülerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.