Yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı şarampole devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralanırken, araçta sıkışan bir itfaiye eri mesai arkadaşlarının yoğun çabasıyla yaklaşık 1 saatte kurtarıldı

Elazığ’da gerçekleşen yangına destek için yola çıkan itfaiye aracı, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Gerçekleşen kazada iki itfaiye eri yaralanırken, araçta sıkışan personel yaklaşık bir saat süren yoğun çalışma sonrasında meslektaşları tarafından kurtarıldı.

Kaza, Elazığ-Gözeli yolu 22. kilometresi Atayurt mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, yangına takviye olarak giden Akçakiraz beldesine ait C.A. idaresindeki 23 AK 715 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 itfaiye eri yaralanırken biri araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Sıkışan itfaiye eri, meslektaşları tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucunda araçtan çıkartıldı.

Sedyelerle taşınarak şarampolden çıkartılan ve sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.