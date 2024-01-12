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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek eşliğinde Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın'ı makamında ziyaret ederek İlçe eğitimi hakkında istişarelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Müdür Yardımcıları Fatih Erdoğan ve Selçuk Doğandemir ile 13 İlçe Milli Eğitim Müdürünün katılımıyla Boğazlıyan Öğretmenevi Konferans Salonunda toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek tarafından Boğazlıyan’da eğitim öğretim süreçleri hakkında sunum yapıldı.

Sunumun ardından İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden bahsederek Bakanlığın eğitim politikaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Gündem maddelerinden; akademik başarının her eğitim kademesinde artırılması, öğrenci kazanımlarının elde edilme süreçleri ile ölçme ve değerlendirme konusunda yapılan çalışmalar, okul sporları, pansiyonlar ile taşımalı eğitim planlamaları konuları görüşülerek kararlar alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlerinden ilçelerinde yürüttükleri projeler ve eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Altınkaynak, talep ve önerileri alarak, fikir alışverişinde bulunup emek ve gayretlerinden dolayı toplantıya katılan yöneticilere teşekkür etti.

Toplantının ardından Boğazlıyan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Boğazlıyan Anadolu Lisesi ve Öğretmenevini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak öğrencilerin sınıflarını ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya gelip sohbet etti.

Okul ziyaretlerinin ardından Boğazlıyan'daki Okul Müdürleri ile toplantı yapan Altınkaynak istek ve talepleri alarak eğitim öğretim süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.