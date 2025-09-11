Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk kuruluşunda kalan çocuklar için Zehra Bağcı ve Elmas İbiş isimli vatandaşlar tarafından el emeğiyle hazırlanmış uyku ve oyun arkadaşları teslim edildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, çocuklara sevgilerini katarak ilmek ilmek örülen bebeklerin teslim edilmesinin, miniklerin yüzünde tebessüm oluşturduğunu belirtti.

Yetkililer, “Çocuklarımızı düşünen, onları sevindiren her adım, her hamle oldukça kıymetlidir. Duyarlı vatandaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.