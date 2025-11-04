29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında, Türk Kızılayı Yerköy Şubesi tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Türk Kızılayı Yerköy İlçe Başkanı Yaşar Altındaş ve İlçe Müftüsü Remzi Çalık katıldı.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, etkinlik kapsamında Gültepe Mahallesi 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerini ziyaret etti. Başkan Arslan, Türk Kızılayı Yerköy İlçe Başkanı Yaşar Altındaş ile birlikte minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Arslan, “Türk Kızılayı, milletimizin yardımlaşma ve paylaşma kültürünün en güçlü temsilcilerinden biridir. Bu anlamlı haftada çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme ortak olmak bizleri mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Yerköy İlçe Müftüsü Remzi Çalık, Kızılay Haftası dolayısıyla 4-6 yaş Kur’an kurslarında farkındalık etkinlikleri düzenlendiğini belirtti.

Çalık, “Kızılay Haftasının anlamını miniklere aktarmak ve farkındalık oluşturmak için Gültepe ve Bilal Şahin Kur’an kurslarımızda etkinlikler gerçekleştirdik. Katkı sunan hocalarımıza ve Kızılay personelimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlik boyunca çocukların sevinci ve neşesi dikkat çekti. Kızılay Haftası vesilesiyle düzenlenen buluşma, hem kurumlar arası dayanışmayı hem de Kızılay’ın toplumdaki önemini bir kez daha ortaya koydu.